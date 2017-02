La Academia de Cine y el Gobierno acuerdan crear un Museo del Cine

El ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, y la presidenta de la Academia de Cine, Yvonne Blake, han firmado este convenio, aún sin dotación económica, cuya finalidad es la promoción nacional e internacional del cine español.

De momento el acuerdo se traducirá en la creación de una comisión de trabajo bilateral que pondrá en marcha distintos proyectos, como el museo, "actividades formativas, de asesoramiento y apoyo" al cine, en colaboración con la Filmoteca, y la elaboración de "estudios e informes conjuntos".

La dotación económica está en el aire

Méndez de Vigo ha explicado a la prensa después de la firma que la dotación económica está pendiente de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, de 2017, es decir, que está en el aire.

A preguntas de los periodistas sobre el IVA cultural, una de las mayores preocupaciones del sector, el ministro ha subrayado una vez más que "no existe", dado que se aplican porcentajes distintos al libro (4%) o a una entrada de cine (21%) y ha insistido en que "la cultura no debe medirse en términos exclusivamente mercantilistas". No obstante, ha reiterado lo dicho esta mañana en el Congreso de los Diputados, que al IVA del cine le llegará su turno "cuando se cumpla la senda del déficit".

"Se trata de un día histórico"

Pese a todo, la presidenta de la Academia ha asegurado que se trata de un "un día histórico" y "un paso muy importante" para la relación del cine español con el ministerio de Cultura.

"Me siento optimista y espero que sea una relación fructífera y larga", ha señalado Blake, a lo que su vicepresidente, el cineasta Mariano Barroso, ha añadido que la visita del ministro a la sede de la Academia era "muy esperada, quizá demasiado".

"Estamos pasando días de cine", ha dicho el ministro en ese ambiente de celebración y ha recordado que el año pasado se estrenaron 168 películas españolas, con una cuota de pantalla cercana al 20 % y que cinco películas superaron el millón de espectadores.

"Pero no todo se mide con dinero", ha precisado, al tiempo que ha recordado que la labor del Gobierno no es tanto "financiar" como "acompañar" y ha manifestado su orgullo por la puesta en marcha el año pasado de un nuevo modelo de ayudas o el aumento de los incentivos fiscales, entre otras medidas.

Sobre el hecho de que el presidente del Gobierno reconociera hace unos días no haber visto ninguna de las películas nominadas a los Goya, Méndez de Vigo ha señalado que Mariano Rajoy "tiene que trabajar mucho, porque se encontró una situación muy complicada al llegar al Gobierno".

Y recordó que el edificio que alberga la sede de la Academia de Cine, a solo unos pasos de la del PP, fue cedido cuando Rajoy era ministro de Cultura, lo que "demuestra su interés, sensibilidad y afecto" por el cine español.

El acuerdo firmado hoy tiene una vigencia de cuatro años y podrá prorrogarse por períodos anuales hasta un máximo total de seis años.