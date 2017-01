Errejón quita hierro a su discusión "apasionada" con Iglesias

El secretario político de Podemos, Iñigo Errejón, ha quitado hierro a la discusión que ha mantenido con el líder de la formación Pablo Iglesias , porque cuando ambos hablan o debaten lo hacen "con pasión", y ha asegurado que no pasa "absolutamente nada" entre ellos y siguen trabajando juntos.

Así se ha explicado Errejón a los periodistas en los pasillos del Congreso cuando le han preguntado por la intensa discusión que ambos han mantenido en sus escaños al inicio del pleno de esta tarde, y que ha levantado revuelo entre los medios de comunicación.

No ha querido Errejón dar detalle sobre los asuntos que hablaba con Iglesias en el hemiciclo, y ha insistido en que habrá acuerdo entre ambos en algunas cuestiones pero para las que no lo tengan, ha ironizado, han "descubierto un sistema que no es particularmente innovador", las primarias, para que decida la gente.

"A veces debatimos y hablamos con pasión", ha insistido el número dos de Podemos al ser preguntado por los periodistas por esta discusión.

Y ha subrayado que "las cuestiones entre amigos y compañeros, entre amigos y compañeros se quedan", y las que discuten desde su escaño allí se quedan.

Además ha asegurado que tanto él como Iglesias comparten hoy "una voluntad": que "no se tape" con el "maquillaje" del bono social la pobreza energética, o la "burla" que se está haciendo a las "víctimas de las cláusulas suelo", aludiendo así a dos de los decretos que debaten esta tarde el pleno.