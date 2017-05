Monedero insta a Errejón a presentarse en caso de contar con un proyecto diferente 

Monedero ha realizado estas declaraciones en la sede de Comisiones Obreras de Valencia, donde este domingo participa junto a otros dirigentes de Podemos en un acto de apoyo al secretario general de la formación, Pablo Iglesias.

"El documento que presentan (a la Asamblea Ciudadana que se celebrará del 10 al 12 de febrero) Errejón y Tania Sánchez busca el debilitamiento del secretario general y el refuerzo de la secretaría política. De acuerdo con ese documento, Iglesias no se podría presentar a las siguientes elecciones ni realizar consultas a las bases, sería un secretario general enjaulado", ha agregado.

En este sentido, Monedero ha considerado que "lo sensato sería presentarse a secretario general, hablar con claridad" y ha añadido que "más temprano que tarde asumirá que tiene un proyecto diferente y que se ha de atrever a presentarse a secretario general".

"Cuando fundamos Podemos hace tres años nos guiaba la voluntad de superar el bipartidismo, no queríamos cambiar las estatuas y dejar las peanas, queríamos una forma diferente de hacer políticas. Teníamos pequeñas diferencias que por las urgencias electorales no discutíamos, y al final las caries que no te curas te hacen perder la muela", ha añadido.

A su juicio, la "candidatura de Íñigo Errejón, Tania Sánchez y Sergio Pascual plantea revertir discusiones internas que ya solventaron las bases votando".

"La gran diferencia está en querer ganar solvencia simplemente estando en las instituciones o siendo útil. Iglesias quiere ser útil en el parlamento y al mismo tiempo en la calle apoyando a los trabajadores o a quienes le cortan la luz, que es la base para exigir en el parlamento que comparezca Isidro Fainé", ha apuntado.

Según Monedero, las dos grandes discusiones que ha tenido Podemos se solventaron preguntando a las bases. "Una fue la construcción de una unidad amplia para que no se vuelva a repetir que con un 30 % de los votos Rajoy pueda tener mayoría. Ahí decidimos construir la unidad con Izquierda Unida y otras fuerzas, que no la fusión".

"El segundo elemento fue no darle un cheque en blanco al PSOE con un programa de Ciudadanos. Hubo quienes pensaron que había que posibilitar ese Gobierno, pero las bases dijeron que no", ha recordado uno de los fundadores de Podemos.

"La lista de Errejón y Tania plantea que hay que revisar esa decisión, y otros pensamos que es un error. Podemos nació atreviéndose, y se ha de volver a atrever", ha agregado.

Preguntado por si cree que hay posibilidad de acuerdo entre Iglesias y Errejón, ha respondido: "Es un clamor, pero también es cierto que cuando Pablo habla de unidad, Íñigo le responde que si está tocando la corneta, o cuando dice que no va a dirigir un proceso donde no ganen sus tesis, le llaman chantajista".

"La discusión ha de ser de ideas, no solo para debilitar al adversario. Hemos de ser cuidadosos, porque los medios están encantados de anunciar divisiones, pero es mucho más lo que nos une que lo que nos separa", ha añadido.

En referencia a la imagen del partido, Monedero ha recordado que, pese a sus recientes diferencias, Pablo Echenique y Pablo Iglesias "trabajan ahora codo con codo", y se ha referido de nuevo a los medios de comunicación.

"Se busca exacerbar las discusiones, los medios encuentran un espacio más interesante en el ruido que en la calma, y eso construye una imagen más exagerada", ha concluido.