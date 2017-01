Bermejo, vencido por Rivera en las primarias, dice que la abstención refleja una militancia descontenta

, uno de los dos candidatos que han competido contrapor el liderazgo de, ha afirmado este sábado que el nivel de abstención en las primarias demuestra que "la militancia no está de acuerdo con la estrategia de la Ejecutiva electa".

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Bermejo, afiliado de base de Las Rozas (Madrid), ha dado las gracias a los compañeros de partido que han respaldado su candidatura durante la votación, que se desarrolló telemáticamente entre el jueves y el viernes de esta semana.La candidatura de Bermejo a la Presidencia y a la Ejecutiva de Ciudadanos obtuvo un apoyo del 6,2%, frente al 6,5% conseguido por su competidor sevillano, Diego de los Santos, y aly a su equipo.Teniendo en cuenta que ely que en las primariasla participación ha sido del 34,3%. Bermejo ha recibido 423 votos; De los Santos, 452; y Rivera, 5.999.

El apoyo real

De estas cifras, Bermejo ha inferido que el "apoyo real" al Comité Ejecutivo electo es el 29,89% de los votos del censo.", ha destacado, añadiendo que ese dato demuestra que "la militancia no está de acuerdo" con la estrategia de Rivera y su equipo y "lo ha manifestado en forma de abstención".Además, ha indicado que el número de votantes ha sido incluso inferior a los 9.651 afiliados que, los pasados 21 y 22 de enero, votaron para elegir a los compromisarios que participarán en la Asamblea General de Ciudadanos el próximo fin de semana.Bermejo ha admitido que habrá militantes que no se hayan molestado en participar en las primarias porque ya preveían que iba a ganar Rivera, si bien eso no le parece un "consuelo" porque considera que votar telemáticamente es un acto "fácil y rápido". En este punto, ha aprovechado para reiterar que ese sistema electrónico es, a su juicio, "inseguro".