Sánchez Arévalo a Rajoy: "Te dejamos los DVD de las películas de los Goya"

"No las he podido ver, para mi desgracia no voy al cine, leo novelas", afirmó este jueves el jefe del Ejecutivo en una entrevista en 'Onda Cero' en la que admitió queEn respuesta,, ganador del Goya al mejor director novel por 'AzulOscuroCasiNegro' en 2007 y director de cintas como 'Gordos' o 'La gran familia española'publicado en su perfil de Instagram "Querido presidente Mariano Rajoy: ¿Qué es eso de que no has visto ninguna película nominada a los Goya? ¿Qué es eso de que no tienes tiempo para ir al cine?", comienza su vídeo Sánchez Arévalo que después"que creo que también están muy ocupados y son muy asiduos al cine español"."De todas maneras. Estamos puerta con puerta.. Y si no... yo vivo muy cerca y me acerco a Génova y te las dejo", afirma el director para después recomendar a Rajoy encarecidamente que vea 'Tarde para la ira', de su primo Raúl Arévalo "que parece puede ser la gran triunfadora de la noche"."No solo recomendarte 'Tarde para la ira'. Es la mejor cosecha de cine español en décadas con lo cual creo que merece la pena que le eches un vistazo a alguna", concluye Sánchez Arévalo.

Otras reacciones

También a través de un vídeo ha respondido, que ha recomendado a Rajoy ver 'Cerca de tu casa'. "Por un lado porque es un musical y no dura mucho, es entretenida. Por otro lado, porque, ironiza.Igualmente, han reaccionado a través de Twitter directores como('Negociador', 'Pagafanta') o, que acumula 12 nominaciones en la edición de este año por 'Un monstruo viene a verme'.. Un desprecio impensable en otros países", afirma el director de 'Lo imposible' y 'El orfanato', que está a punto de iniciar el rodaje de 'Jurassic World 2'.