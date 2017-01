El PP dice que prorrogar los PGE de 2016 impediría transferir 4.000 millones a las autonomías

Entre otras cosas, ha avisado de ese escenario no se podrían transferir a las comunidades autónomas loscomprometidos en el acuerdo para el techo de gasto. "Se podría liquidar más adelante, pero a corto plazo es un problema para ellos", ha dicho.En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', Hernando ha asumido que "que presente el Gobierno, en pleno proceso congresual y con "una parte de los batalladores criticando los acuerdos", aunque ha invitado a los socialistas a verlos antes de decir "no es no".Además, ha admitido que es "un escollo" para pactar con el PSOE el que este partido vaya a defender la creación de una "" que va a costar 11.000 millones de euros. "Si apenas tenemos un 15 por ciento de libre disposición del Presupuesto, ¿? ¿Se lo quiero a los parados, a los pensionistas, a la investigación, a la defensa?", ha añadido.En este escenario, Hernando ha dicho que. En el caso del PNV, ha adelantado que "no tiene sentido" volver a negociar al Concierto, porque se reformó "hace poco", pero sí ve posible "estimular algunas obras públicas".En todo caso, ha explicado que al PP no le bastaría sumar los votos del PNV a los de Ciudadanos y CC --con los que firmó el acuerdo de investidura--. Con el grupo vasco alcanzaría 175 diputados, suficientes para rechazar las enmiendas a la totalidad, pero necesitaría un diputado más para aprobar el dictamen.

Invita al PDCat a dejar de ser "inicuo"

En ese contexto, ha dicho que le gustaría incorporar al PDCat a las negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, añadiendo que este partido está inmerso en un proceso, el independentista, que le hace votar en el Congreso con Podemos y Bildu y convierte a sus ocho diputados "en algo inicuo".



Preguntado por la posibilidad de pactar con el diputado de Nueva Canarias, ha respondido: "A veces lo de Coalición Canaria y Nueva Canaria es como para escribir una tesis doctoral".



También ha admitido que el PP aún tiene que sentarse con Ciudadanos y ver "de dónde consideran ellos que hay que quitar". Aunque cree que con el techo de gasto ya está aprobado "lo más importante", Hernando ha afeado a todos los grupos que todos pretendan "gastar más" y a la vez "bajar el IVA".

"Ocurrencias con el precio de la electricidad"

De hecho, ha enmarcado en las "ocurrencias" de la oposición que pidan rebajar el IVA de la electricidad, sobre todo si al mismo tiempo se pide una "renta social que cuesta 11.000 millones". "Los deseos sociales, o las ocurrencias, o las invenciones de cada uno están muy biuen, pero luego hay que ponerlas en práctica", ha añadido.



"Lo del IVA es imposible", ha asegurado Hernando, que ha destacado que España es uno de los únicos cinco países europeos que tienen IVA superreducido --aunque no es el que se aplica a la electricidad--.



En relación con el precio de la electricidad, Hernando también ha defendido que el Gobierno del PP ha conseguido estabilizarlo, afirmando que en "la última época" de José Luis Rodríguez Zapatero subió un 70 por ciento por unas renovables con unas "primas carísimas". Con esas primas "brutales", ha dicho, la energía solar en la factura de la luz costaba "11 veces más" que la de gas, que es la que ahora ha subido.

Poner paneles solares "encarecería la luz"

Según Hernando, si se pusieran paneles solares "por toda España" eso "encarecería la luz" y también si se cerrasen las centrales nucleares. También ha dicho que España tiene capacidad de sobreproducción --106.000 megavatios frente a un consumo de 41.000--, de manera que aun si se cerrasen todas las renovables habría capacidad de producir más de lo que se consume.



El dirigente 'popular' cree que el problema del sector eléctrico es "que se ha ido dando tumbos en base a decisiones de los gobiernos, muy especialmente del Gobierno socialista que hizo una apuesta enorme por las renovables en base a unas primas" que, además "permitieron el desarrollo de paneles solares en China, ya que en España cerraron todas las empresas que se dedicaban a hacer paneles".



Por último, ha tildado de "demagogia" que se diga que ningún Gobierno se enfrenta a las empresas eléctricas y que se debe a la presencia de ex ministros y ex presidentes en sus consejos de Administración. Lo que sucede, ha dicho, es que el sector está regulado, y si se comparasen los precios de España con los de otros países europeos se vería que están por debajo.