Monedero pide a Errejón que se presente a la Secretaría General de Podemos

"Lo que tendría que hacer Errejón es presentarse a la Secretaría General", ha declarado Monedero a los medios, exigiéndoleHa expresado que Errejón quiere que Podemos tenga ahora "solvencia institucional" mientras "otros pensamos que lo importante es no decepcionar a las mayorías". Ha aseverado: "si yo pierdo daré un paso al lado", añadiendo que a todos los que presenten propuestas alternativas "les corresponde hacer lo mismo".Monedero ha advertido de que "cuando entras en los Parlamentos siempre corres el riesgo de parecerte a lo viejo, y más si entiendes que hay ahí pautas de comportamiento que tú desearías para tí", lamentando quey creen que la obtienes pareciéndote al PSOE ", pero es es "un profundo error" porque "no llegamos aquí pareciéndonos a los viejos partidos", sino "pareciéndonos a nosotros mismos".Monedero está convencido de que, afirmando que "hay que discutir y después ir clarificando" la situación interna y elogiando la decisión de Iglesias de apartarse si no resulta reelegido como líder.

Tres años

Tras tres años de andadura, "tenemos que organizarnos internamente, hacer una lectura de nuestro trabajo en las instituciones, ayuntamientos, Parlamentos autonómicos", ha dicho Monedero, dejando claro queHa hecho notar que "el gran éxito de Podemos es que nos juntamos gentes de diferentes lugares, con diferentes énfasis, con diferentes lecturas de la táctica y la estrategia, pero todos compartimos el mismo aire de familia de que lo que existía era intolerable" y por lo tantode forma que Podemos sea a la vez "partido y movimiento".Ahora "el reto de Podemos es representar los fragmentos" en el sentido de que "quien gane Vistalegre representará a la dirección, pero tiene que haber gente que no tiene por qué estar al 100% de acuerdo".Juan Carlos Monedero ha criticado que, pero "nosotros no tenemos ninguna otra voluntad que el hecho de ser útiles como ciudadanos" por lo quey "no pasa nada".También ha señalado quey convertir a Podemos en un partido domesticado es una caricatura de lo que nos encargó la gente cuando nos configuramos como una formación política después del 15M".A su juicio,, "pero para eso hay que atreverse", y ha emplazado a "confronar a los poderosos", en alusión expresa a Donald Trump y la extrema derecha, subrayando que "cada vez que logramos algún cambio es porque ha habido gente empujando".