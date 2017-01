La Policía investiga las grabaciones de un comisario sobre un posible chantaje a Corona

Fuentes policiales han confirmado la apertura de esa investigación interna al comisario principal jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía.La información del periódico digital 'Público' contiene(una de ellas con el exdirector adjunto operativo del cuerpo, Eugenio Pino) en las que habla sobre un supuesto plan para eludir hipotéticas responsabilidades penales de esteen el caso del Pequeño Nicolás.En concreto, relata quey sobreTodo ello a través de filtraciones a periodistas que se harían o no en función de la evolución de la investigación del juez Arturo Zamarriego sobre la grabación de una reunión entre policías y miembros del CNI sobre el caso del Pequeño Nicolás, una pieza separada en la que está investigado Villarejo.En la grabación de la conversación de García Castaño y, este último afirma haber advertido a un coronel del CNI de que. "O sea, que no me llamen a declarar", añade.