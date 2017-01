La falta de un acuerdo siembra de dudas el futuro papel de Iglesias y Errejón en Podemos

La principal de las incógnitas gira en torno a la Secretaría General. Mientras que el sector afín a Pablo Iglesias insiste en señalar que su candidato dará un paso al lado en el caso de que la militancia no avale sus tesis, desde el lado 'errejonista' se trata de separar el debate de las ideas, en el que están dispuestos a dar la batalla hasta el final, del de los nombres que dirigirán el partido.

La estrategia de Iglesias de ligar su liderazgo a la aprobación de sus propuestas es un arma electoral que la corriente de Íñigo Errejón trata de desactivar sin éxito desde hace semanas. El secretario general se encuentra más discutido que nunca a nivel de organización interna, pero aún mantiene intacta buena parte de su ascendiente sobre las bases. Y éste es un extra que los 'pablistas' no están dispuestos a desaprovechar. De hecho, fue uno de los motivos por el que, en contra de los 'errejonistas', apostaron por que en Vistalegre II se vote al mismo tiempo los documentos políticos y los cuadros que deberán ponerlos en práctica.

Pablo Echenique volvió a agitar hoy el fantasma de la marcha de Iglesias. Según justificó el secretario de Organización en declaraciones a La Sexta, "lo lógico es que quien vaya a liderar un proyecto político lo haga con su programa". De lo contrario, añadió, Podemos podría caer en los mismos errores de otros partidos. "Tenemos que aprender lo que pasa cuando a un secretario general se le fuerza a llevar una línea que él no defiende. Lo hemos visto en el PSOE", advirtió Echenique.

Desde la corriente del secretario político se ha criticado con insistencia lo que consideran un ultimátum de Iglesias a la militancia. Tania Sánchez incluso llegó a definir esta táctica de "chantaje" a la militancia, una definición que sentó muy mal en las filas 'pablistas'. Errejón sostuvo este jueves en que el liderazgo de Iglesias no está en cuestión y que él no tiene ambición por hacerse con las riendas del partido. También llamó a no "sepultar" el debate de los ideas en uno de nombres. "Cada uno puede hacer las declaraciones que quiera, pero yo como portavoz y dirigente de Podemos prefiero poner el foco en lo fundamental, que es en que necesitamos una organización que ensanche, que reparta juego, que se democratice", afirmó a modo de crítica por las continuas advertencias sobre el futuro del secretario general.

Portavocía en el Congreso

El futuro de Iglesias en Podemos no es el único que está en el candelero. De salir derrotada su propuesta política, resultaría poco creíble que Errejón defendiese las del vencedor como portavoz en el Congreso. Aún así, el número dos del partido aseguró hoy que está dispuesto a seguir en ese puesto si así lo deciden sus compañeros de partido. Su deseo choca sin embargo con el precedente más inmediato en la lucha interna entre oficialistas y críticos. Cuando el 'pablista' Ramón Espinar se impuso por la mínima en la batalla por el control de la Comunidad de Madrid excluyó a los críticos de la dirección regional y destituyó al 'errejonista' José Manuel López como portavoz en la Asamblea madrileña.

De momento, a nivel nacional Iglesias se ha comprometido a ofrecer un puesto en su ejecutiva a Errejón y al anticapitalista Miguel Urbán si continúa al frente del partido. No obstante, no ha especificado si el que ha sido hasta ahora su número dos retendrá la Secretaría Política y el puesto de portavoz parlamentario.

Errejón también quiso despejar este jueves las dudas sobre su futuro en el partido y aseguró que se mantendrá fiel a Podemos sea cuál sea el resultado en Vistalagre II. "Yo no me voy a ir a ningún lado. Voy a estar donde me pongan los compañeros, la dirección y las bases y si tengo que dar un paso atrás, lo daré, pero no me voy a ir a ningún lado, me guste más o menos el resultado de nuestro congreso", zanjó el líder de los críticos.