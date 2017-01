La Audiencia niega la enemistad de la jueza del caso de los discos duros de Bárcenas con el PP

En un auto la Sección Séptima de la Audiencia desestima la rnúmero 32 de Madrid al no ver dicha enemistad en la resolución que la magistrada dictó para rechazar la recusación presentada por el partido.La jueza rechazó la recusación en un auto del 14 de octubre en el que señalaba: "; desconozco si esto significa a ojos del recusante que soy extraordinariamente inteligente o que por el contrario soy un instrumento en manos de mentes privilegiadas seguramente masculinas".El PP alegó que las manifestaciones que realizó en su escrito promoviendo la recusación las efectuó desde el máximo respeto a la instructora y sin intención alguna de convertirla en nada, y menos aún en un instrumento en manos de mentes privilegiadas, y no entendía por qué deben ser "seguramente masculinas".Por ello el PP consideró que al efectuar esas valoraciones la instructora mostró "una" al poner de manifiesto que la representación del partido ha tratado de "cosificarla" por el único motivo de ser mujer.Sin embargo,ni prejuicios políticos ni ideológicos de la jueza en relación con el PP que puedan afectar a la instrucción de la causa.Explica que lo que hace la jueza es responder a una alegación del PP en la que se afirma que ella es un eficaz instrumento de la acción política del PSOE.Agrega que el hecho de que la jueza añada el comentario de "seguramente masculinas, con independencia de que sea más o menos afortunado, no supone que lo haga porque entienda que el PP sea machista, cuando, por cierto, dichas mentes privilegiadas serían las del PSOE y no la de los representantes del Partido Popular". De esta forma la Audienciaplanteado a raíz de la recusación del PP para que lo siga tramitando.En este sentido, otra sección de la Audiencia, la Cuarta, ha dictado otro auto en el que estima un recurso del PP y ordena que se siga tramitando la recusación inicialmente planteada, al apreciar que la solicitud de la misma no fue extemporánea como entendía la jueza.Por lo tantopara dilucidar la supuesta falta de imparcialidad que denuncia el PP durante la instrucción llevada a cabo por la jueza.En cualquier caso en el primer auto referido, el de la Sección Séptima, la Audiencia ya destaca que "durante la larga instrucción del procedimiento no se ha advertido ningún motivo de la supuesta enemistad manifiesta, que en consecuencia no resulta probada", y recuerda que la misma "ya está finalizada".