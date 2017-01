La chica agredida en Murcia se reserva acciones legales contra quienes justifican la agresión

Así, ha reconocido que durante una etapa anterior de su vida incurrió en "errores de adolescencia" y en "comportamientos inadecuados" de los que está "totalmente arrepentida".En este sentido,, según lo ha expresado en una carta manuscrita fechada este mismo jueves y remitida por su abogado, Pedro López Graña, a los medios de comunicación.

Ha enviado una carta manuscrita

La joven, que se presenta como la "chica víctima de una paliza por parte de 12 a 15 personas la madrugada del pasado domingo, 22 de enero, a las puertas de un local de Murcia", considera que la agresión que ella ha sufrido "no puede justificar ninguna violencia contra otras personas"., destaca la joven, quien añade que "hay quienes podrían considerarlos políticamente incorrectos, pero entiendo queLa joven dice sentirse en la necesidad de recordar que es la "víctima de una agresión", por lo queen sus circunstancias. "Debo afirmar que no me reconozco en la imagen que se está dando de mí", afirma la joven. Además de los "golpes" en su cuerpo, la joven dice estar sufriendo. En concreto, dice sentirse "muy agobiada, difamada y acosada"., señala la víctima, quien se reserva las "acciones legales contra quienes están justificando la agresión" que ha sufrido y "fomentando el odio hacia" ella y hacia las personas que "piensan" como ella.