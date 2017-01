Felipe VI desea mantener con Trump la excelente relación entre España y EE.UU.

El Rey ha expresado este jueves ante el cuerpo diplomático acreditado en España su deseo de "seguir trabajando con la nueva Administración" estadounidense de Donald Trump "al mismo nivel de excelencia" con que se ha hecho hasta ahora, "también en los asuntos globales y en los foros multilaterales".



Felipe VI, acompañado por doña Letizia, ha ofrecido su, un acto solemne convocado en el Palacio Real con motivo del nuevo año, que no se celebró en 2016 por la situación de interinidad política de España, y al queambos con sus esposas.En su intervención ante, don Felipe ha dedicado "un recuerdo lleno de emoción" a las víctimas de ataques terroristas perpetrados en diversas partes del mundo, entre ellos los que golpearon recientemente Berlín y Estambul, y ha subrayado que el mejor homenaje es la "firme determinación" de España "para seguir luchando hasta erradicar el terrorismo"."No son pocos los retos y desafíos que nuestro país tiene ante sí en esta nueva legislatura", ha continuado el monarca, "pero los afrontaremos como", como "una nación firme en la protección y el fomento de sus principios e integradora de su diversidad y pluralidad".En cuanto a la UE, consciente de que "el proyecto europeo es hoy puesto en cuestión", ha instado a "mejorar la arquitectura institucional y las políticas de la Unión", porque ", no para deshacer lo mucho y bueno construido, ni para retroceder". "Sabemos bien dónde nos llevaría el camino de retorno: a una Europa egoísta y ensimismada, de nacionalismos enfrentados, con más fronteras y barreras a la prosperidad, a la movilidad de nuestros ciudadanos y a la circulación de bienes e ideas", ha recalcado, antes de proclamar: "Este es un lugar al que no deseamos volver".Ante las "graves crisis humanitarias" de inmigrantes y, el Rey ha animado a, tras advertir: "Hemos de dar lo mejor de nosotros mismos en la medida de nuestras capacidades y sin eludir nuestras responsabilidades".En su detallada exposición de las áreas de actuación de la política exterior, se ha felicitado por el, ha pedido apoyo para la candidatura de este país al Consejo de Derechos Humanos en el periodo 2018-2020 y ha reafirmado el apoyo español a las víctimas del terrorismo "siempre y en todo lugar".En ausencia de embajador estadounidense desde la marcha de James Costos tras el triunfo de Donald Trump, ha sido el encargado de Negocios, Krishna Urs, quien ha representado en la recepción a., nación de la que el Rey ha destacado sus, así como la "estrecha agenda política, económica, empresarial y de seguridad" que une a ambos países."Es nuestro deseo seguir trabajando con la nueva Administración al mismo nivel de excelencia con que lo hemos venido haciendo hasta ahora", tanto a nivel bilateral como "en los asuntos globales y en los foros multilaterales", ha resaltado el Monarca.Poco antes, después de reafirmar el compromiso español con la paz y prosperidad en el Mediterráneo y Oriente Próximo -incluida la tradicional apuesta por la solución de dos Estados para el conflicto palestino-israelí-, don Felipe ha resaltado queen el espacio euro-asiático.En "estos tiempos de incertidumbre y esperanza", España "cuenta con la vocación y la capacidad efectiva para mantener e impulsar una presencia global efectiva", ha garantizado el jefe del Estado al final de una larga intervención en la que no ha olvidado mencionar la importancia de la cooperación con Iberoamérica y el apoyo a Colombia en un proceso de paz que espera ver culminado "muy pronto".Igualmente, ha querido dejar clara, "la región más dinámica en crecimiento", y de "celebrar durante esta legislatura una cumbre entre España y África".En su calidad de decano del cuerpo diplomático, el nuncio del Vaticano, Renzo Fratini, ha expresado su satisfacción por "la superación de la incertidumbre política en España", ha alabado a don Felipe por su "contacto oportuno y directo" durante el periodo de interinidad para encontrar una solución y ha pedido que la recuperación económica española se haga con "cohesión y equilibrio".Sin mencionar a Cataluña, Fratini ha defendido además "", así como el respeto a la Constitución y a las reglas comunes, al tiempo que ha animado a buscar la solidaridad entre todos a través del diálogo, y ha elogiado el papel de Felipe VI en su "imprescindible rol de árbitro".