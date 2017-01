'Se buscan limpiadoras sexys para trabajar desnudas', una oferta de empleo genera polémica en Andalucía

La coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) de Huelva, Eva Salazar, ha asegurado este jueves que se está estudiando la posibilidad de trasladar a la Fiscalía toda la información sobre el anuncio aparecido en un conocido portal de intercambios y ofertas laborales en el que se buscan en la provincia de Huelva "chicas para trabajar en el servicio doméstico como limpiadoras sexys o desnudas con experiencia en el sector de la limpieza", el cual ya ha sido retirado.



En rueda de prensa, la coordinadora del IAM ha mostrado su "absoluto rechazo" a este tipo de anuncios, que supone "uny esconde unaCuando el IAM tuvo conocimiento del anuncio lo remitió en forma de denuncia al, "un organismo independiente que va a trabajar sobre este tema y que va a adoptar las medidas que sean necesarias", aunque se han apreciado anuncios similares en otras provincias.No obstante, asegura que desde el IAM no tienen ningún contacto de la empresa, solo el portal donde fue anunciado, el cual "no se hace responsable de los anuncios", aunque, a su juicio, "también debe tener responsabilidad social".Este miércoles, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, pidió "ante el citado anuncio, exigiendo su retirada "inmediata" y aseguró que "no hay nada más claro que ese anuncio para ver cómode la misma".