Trillo solicita el reingreso en el Consejo de Estado como letrado de la institución

El exministro de Defensa y ex embajador en Londres Federico, según han informado fuentes de la institución.

Trillo podrá volver a su plaza cuando se complete el procedimiento habitual, pero las fuentes consultadas no han podido estimar un plazo. Una vez que presente la documentación necesaria,, que será firmado por el presidente de la institución, José Manuel Romay Beccaría.El exministrode 30 días desde su cese (el 14 de enero) , pero apenas ha dejado pasar 10. Aunque puede volver a su plaza en cualquier momento, pasados esos 30 días dejaría de estar en servicios especiales, una situación que computa a efectos de ascensos, trienios, promoción interna y derechos en el régimen de la Seguridad Social, y pasaría a estar en excedencia voluntaria. Trillo fue cesado por el Consejo de Ministros del pasado 13 de enero, a petición propia , poco después de que se conociera un informe del Consejo de Estado, la misma institución a la que ahora se reincorpora, que reconoce responsabilidad patrimonial del Estado en la tragedia del Yak-42 . El Gobierno pensaba inicialmente cesarlo junto con otros embajadores que veían cumplido su mandato, pero él pidió acelerar la decisión.En ese accidente, ocurrido el 26 de mayo de 2003, cuando Trillo era ministro de Defensa en el Gobierno de José María Aznar , murieron 62 militares españoles que regresaban de su misión en Afganistán Las familias de las víctimas le reprochan no haber pedido perdón por la tragedia, no solo por la contratación del avión sino por la identificación incorrecta y apresurada de los cuerpos de los fallecidos en el accidente.en 2012.

Perdón "en nombre del Estado" por el Yak-42

Ahora, la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal , ha asumido el informe del Consejo de Estado y ha pedido perdón "en nombre del Estado" y ha remarcado que no se le puede quitar ese derecho.El vicesecretario de Organización del PP , Fernando Martínez-Maillo, llegó a preguntarse si acaso había que exiliar a Trillo o "mandarle a Perejil", una expresión que, él mismo reconoció después, no fue muy afortunada, ya que Trillo también era ministro cuando se produjo el incidente con Marruecos en el islote.