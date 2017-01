Transparencia Internacional dice que España tiene un problema de corrupción política muy serio

La organización no gubernamental ha presentado el Índice deen el que España repitió su peor resultado histórico al lograr 58 puntos sobre un máximo de 100 y bajó de la posición 36 a las 41ª de 176 países, entre Costa Rica y Georgia y en el grupo de los países europeos percibidos como más corruptos.Se trata de la posición más baja de la serie histórica y, si se compara con el resto de vecinos europeos, una posición "discreta" y "ampliamente mejorable", en opinión del presidente de TI,Para la ONG la pérdida de cinco puntos, es" y, aunque precisa que la corrupción no es sistémica en España, sí constata que hay múltiples escándalos en los niveles superiores de los partidos y de los gobiernos, lo que hace que su imagenEspecialmente, preocupa la comparación con los países del euro, por "la falta de reacción y la aceptación del declive" y porque no se vislumbran indicios de mejora."A pesar de la, según uno de los autores del informe, el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos,para quien "se están haciendo muchos esfuerzos, pero todavía no se ven resultados".En su opinión, los ciudadanos aún no perciben los esfuerzos de las distintas administraciones frente a la corrupción que, por otra parte, parecen aún insuficientes.Según Villoria, aunque hay mayor persecución policial y procesos judiciales contra los corruptos, se mantiene la sospecha de que al final quedarán impunes.Otras razones que explican los datos de España son la opacidad en la toma de decisiones de sectores como las"Todo esto hace que los ciudadanos estén muy indignados y preocupados y que en las encuestas se dispare la percepción de la corrupción", ha explicado.España ha llegado así al "suelo", "más allá no podemos bajar", según este experto, para quien "es el momento de reaccionar", porque ""La solución, la única o la más importante para resolver esta situación es que los partidos políticos de alguna manera olviden sus diferencias ideológicas y se pongan de acuerdo", ha añadido el presidente de TI.Deben entender, ha subrayado, que la corrupción es "un tema de Estado y de claro interés social" ysobre las medidas legales e institucionales más importantes para combatir "este importante problema social que tanto sigue preocupando a los ciudadanos".Entre esas medidas urgentes, ha apuntado la despolitización de los órganos judiciales, la reducción del número de aforados y de los cargos de libre designación, la prohibición legal de concesión de indultos por corrupción, la mejora de las disposiciones legales, la regulación de los lobbys o la incorporación de un régimen específico de sanciones en la Ley de Transparencia.