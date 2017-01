Iglesias y Errejón mantienen su pulso tras una reunión con reproches y sin acuerdos

La reunión que han mantenido los representantes de los distintos sectores de Podemos que han presentado proyectos políticos para Vistalegre II ha concluido sin ningún acuerdo y con un cruce de reproches entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, que mantienen su pulso abierto de cara al congreso.



No ha habido acuerdos en la reunión, de la que el secretario general,, ha salido satisfecho porque se han aportado muchas ideas, mientras que Errejón ha definido el encuentro comoLa reunión, a la que han asistido una veintena de representantes de 13 equipos, ha duradotras las que Iglesias y Errejón han explicitado algunas de sus diferencias ante los medios de comunicación, a los queEl número dos de Podemos no ha sido concluyente al ser preguntado sobre si finalmente presentaráa la de Iglesias en Vistalegre II.Cree que todavía hay posibilidades de acuerdo, pero mantiene la presión y en varias ocasiones ha insistido en quey otras que "a lo mejor" tendrán que decidir las bases, algo que implicaría lSegún Errejón, en la reunión se ha constatado que", si bien ha lanzado también un mensaje tranquilizador: que van a estar "juntos y codo con codo" durante todo el proceso de Vistalegre y, "sobre todo", después del congreso.El secretario político sostiene que se ha constatado también qusino que se logrará "reconociendo la pluralidad". "Una fuerza política grande no construye la unidad a toque de corneta", ha dicho.Y a todo eso le ha replicado después Pablo Iglesias:, ni con documentos ni haciendo declaraciones agresivas en los medios, se consigue con el debate y creo que hoy se han aportado ideas interesantes", ha señalado.Aunqueha dejado claro en todo momento que, Iglesias ha vuelto a advertirle de que"Si la candidatura de Íñigo tiene más apoyos, él sabe que tendría que ser el líder, yo voy a trabajar por que vayamos todos unidos, creo que eso es lo que necesita Podemos y España, pero, tenemos un sistema para asegurar la pluralidad", ha afirmado.Iglesias, que ha confesado "humildemente" que cree que sus ideas son las mayoritarias, ha recalcado además que "lo último que necesita Podemos" es escucharles hablando mal de compañeros. Por eso, no quiere "hablar mal" de"Ya se ha visto lo que significa el PSOE, un partido con dinámicas de barones y familias, secuestrado por las élites, yo no quiero eso para Podemos, la gente nos quiere ver unidos y, diga lo que diga Errejón, yo no voy a decir nada contra él", ha sentenciado.Un argumento en el que ha hecho hincapié al afirmar que no se necesita un Podemos que sea entendido como unaEl secretario general de Podemos ha salido satisfecho de la reunión de hoy a la que también han asistido, entre otros, el eurodiputadode Anticapitalistas y la secretaria de Análisis PolíticoHa celebrado que no haya sido un encuentro de "cúpulas de familias" y tmuy sensatas para reforzar los círculos, el mundo rural o el papel de los inscritos.Urbán ha destacado, por su parte, que era una reunión necesaria en la que su iniciativa 'ha presentado un plan de acción con diez medidas para "ganar a la gran coalición" y que no era la intención hoy salir con un acuerdo, ya que aún hay tiempo, sino abrir un espacio de debate.Por su parte, Bescansa ha aprovechado para hacer un llamamiento para que "todo el mundo" acuda al debate sobre propuestas que ha convocado ella misma en la iniciativa "Pensando Vistalegre", y espera que Iglesias siga convocando reuniones para profundizar la discusión política.El secretario general, por último, ha avanzado que continuarán los contactos y se formarán grupos de trabajo para seguir acercando posturas en distintas cuestiones, y ha garantizado que seguirá trabajando por la unidad, porque entiende que "