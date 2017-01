Lambán: "Si Susana Díaz se presenta, es bastante probable que yo la apoye"

El secretario general del PSOE de Aragón, Javier Lambán, ha dicho este miércoles que será "bastante probable" que apoye a la líder socialista en Andalucía, Susana Díaz, si ésta finalmente decide concurrir a las primarias del partido para optar a la secretaría general.



Así lo ha revelado en una entrevista en el programa de La Sexta 'Al rojo vivo', donde ha insistido en quepara ser la futura líder del PSOE.Ha asegurado que tendrá un "respeto absoluto" ante lo que decida hacer a este respecto el exlíder del PSOE, quepero que, no obstante, debería tener una "meditación consigo mismo" para ver "qué es lo más responsable que debe hacer un ex secretario general después de haber presentado su dimisión"., ya anunciada, de presentarse, aunque cree queque éste eligió para comunicarlo, en plena celebración del pasado Comité Federal, es "".De nuevo ha hablado Lambán sobre la decisión que adoptó el PSOE de abstenerse en la votación decomo presidente del gobierno. "", ha reconocido, y ha añadido que fue una decisión "tomada a destiempo", puesto que se debió de hacer "mucho antes". Concretamente nada más comprobar que no era posible un gobierno presidido por Pedro Sánchez, algo que ha achacado a la actitud de Podemos.Al constatarse como "obvio" que este gobierno no era posible, Lambán cree queindefinidamentey considera acertado que el PSOE no impidiera que gobernara el partido al que mayoritariamente habían votado los españoles. En esta tesitura, Lambán sí ha reconocido que Pedro Sánchez mantuvo una actitud "coherente", al mantener su negativa hasta el final.Lo quedel Estado para 2017, porque no es previsible que el PP presente un proyecto "tan incontestable" como para que los socialistas se plantearan apoyarlo.Ante el Congreso Federal en el que los socialistas deberán elegir a su nuevo secretario general, y por tanto a su ejecutiva, Lambán ha apuntado que "y recuperar su espacio de "centro izquierda, constitucionalista y europeísta" y no cree que Podemos sea "el camino a seguir". A su juicio, Podemos es "la evidencia de los errores que el PSOE ha cometido en los últimos años" y "ha venido a llenar el espacio" que los socialistas dejaron "vacío" y que ahora quieren recuperar.Por eso, Lambán considera que la "obsesión" del PSOE no debe de ser medir las distancias que le separan con PP y Podemos, sino con aquello que el propio socialismo "perdió hace años".Y en referencia alque ahora se declara superado y que quedó atrás por sus "evidentes fallos", ha vaticinado que es algo que los españoles "acabarán reclamando" como "l". Quienes pretenden su fin, ha agregado Lambán, solo quieren "suplantar a una de las patas del bipartidismo".Por otro lado, ha alabado la labor que está llevando a cabo la gestora del PSOE, con Javier Fernández a la cabeza, que trabaja "en perfecta sintonía" con el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y con las comunidades autónomas, "algo que no ocurría en los últimos meses", ha dicho.Finalmente, se ha referido a, en la figura de Teresa Cunillera, porque la relación entre ambos partidos debe de "". Pero ha añadido que es "inexplicable" la "disimetría" en la fidelidad del PSC, que a veces respeta las decisiones del Comité Federal del PSOE y a veces las de su Consejo Nacional. "No se puede ser leal a la carta", ha zanjado Lambán.