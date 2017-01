En libertad el 'violador de Pirámides' tras cumplir 20 años de prisión

Arlindo Luis Carbalho Corbero, de 51 años, conocido como 'el violador de Pirámides' y condenado a 514 años de cárcel como autor una treintena de violaciones, entre otros delitos, ha quedado en libertad tras cumplir 20 años en prisión, según han indicado este miércoles fuentes conocedoras de la decisión.



Nacido en Portugal aunque de nacionalidad española, Arlindo abandonó la prisión el fin de semana pasado, han añadido las mismas fuentes.Casado y con dos hijos,. La colaboración de un ciudadano fue providencial para su arresto, según declararon en el juicio los policías que participaron en el caso, a quienes el acusado les dijo: "Ya era hora de que me detuvierais"., siempre diferentes,, en unos hechos que se desarrollaron en un largo periodo de tiempo: ocho años, desde 1988 cuando tenía 23 años, hasta 1996".La sentencia del Tribunal Supremo, que confirmó en 2001 la condena que ya le había impuesto un año antes la Audiencia Provincial de Madrid , señalaba que 'el violador de Pirámides' solo podía estar por esta causa "un máximo de veinte años de prisión".El "comportamiento sexual compulsivo" de Arlindo (uno de los mayores violadores en serie de la reciente historia de Madrid) no le convertía en un enfermo mental incapaz de distinguir entre el bien y el mal, según la sentencia.El violador atacaba a sus víctimas entre las ocho de la tarde y las once de la noche los días de diario y entre las tres y las seis de la tarde los fines de semana.En muchas ocasiones, en la glorieta madrileña de Pirámides, una zona en la que actuó insistentemente y que le valió que se le conociera como 'el violador de Pirámides'. Su doble vida llegaba al extremo de que algunas joyas que robaba a sus víctimas las regalaba a sus familiares cercanos.A parte de la zona de Pirámides y de otros barrios del sur de Madrid, el violador sembró el terror en los municipios madrileños de Leganés, Getafe, Móstoles o Alcorcón. Nunca en Fuenlabrada, donde vivía, ni donde trabajaba, y era considerado como una persona absolutamente normal.