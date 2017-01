El temporal se va, pero llega otro frente y dejará lluvias en toda España

El temporal que ha afectado los últimos días y la semana pasada al Mediterráneo se deshace pero este miércoles aún seguirán las precipitaciones y algunas tormentas en el este peninsular y Baleares, mientras que un nuevo frente se acercará por el oeste del país y progresivamente se irá extendiendo a toda la Península, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



La portavoz de la AEMET, Ana Casals, ha explicado que este miércoles se descolgará una baja en altura que afectará ay de forma más débil y aislada a laAsí, ha precisado que, ya que este miércoles la cota se situará entre 0 y 600 metros al principio del día y subirá hasta 200 a 600 metros en el noreste. En la Comunidad Valenciana nevará en una cota de 500 a 900 metros y de 900 a 1.200 metros en Baleares por lo que volverán a tener nieve en la sierra de la Tramontana y en Gerona.En Galicia y Extremadura estará nuboso al principio y después irá entrando un frente, por lo que ha señalado que al final del día la nubosidad se extenderá yy respecto a Canarias, prevé intervalos nubosos y no descarta lluvias en las islas de mayor relieve. En el resto habrá cielos poco nubosos e intervalos nubosos en el cantábrico oriental y alto Ebro.Sobre las, la portavoz ha indicado que descenderán en el tercio noreste peninsular,en la mayor parte del interior de la Península, salvo en el suroeste, donde también hay algunas zonas altas en las que también puede helar. También podrá haber heladas en el puntos del cuadrante suroeste. "Las más intensas se producirán en la mitad norte y podrán ser fuertes en Pirineos, en la cordillera cantábrica y en el sistema Ibérico", ha comentado.En cuanto al jueves, la portavoz ha indicado que el frente que había empezado a entrar por el oeste ya "afectará a bastantes zonas". Por un lado, en Cataluña y Baleares seguirán todavía con cielos nubosos y posibles precipitaciones, sobre todo en Gerona de madrugada.Ely el cielo estará muy nuboso o cubiertos y con lluvias y serán más abundantes en el noroeste. Serán localmente persistentes en el oeste de Galicia y oeste del Sistema Central, en el norte de Extremadura. "Cuanto más al este habrá menos precipitaciones", ha comentado la portavoz que en Canarias ha pronosticado una jornada típica con cielos poco nubosos en Lanzarote y Fuerteventura y con intervalos nubosos en las de mayor relieve.Respecto a, de 300 a 600 metros pero subirá "rápidamente", mientras en el centro y norte de la Península se situará entre 900 y 1.200 metros y en el sur, nevará a partir de la cota 1.200 a 1.500 metros.Casals ha agregado que no solo afectará al oeste de la Península sino que se irá desplazando hacia el este de modo quey en alguna zona más amplia, porque la cota estará entre 1.200 y 1.500. es decir, que también afectará al sureste.Con esta situación, lasy ascenderán "bastante" en el Cantábrico oriental, sobre todo en el este de Asturias, podrían ascender de 4 a 5 grados centígrados, también en el Pirineo navarro, Gerona y Baleares. En Canarias subirán 1 o 2 grados centígrados.También descenderán las nocturnas, especialmente en el oeste de la Península, donde está cubierto de nubes y ha apuntado que ese día no se esperan heladas en el cuadrante suroeste y en algunas zonas de Salamanca y de Galicia. Sin embargo, sí seguiránen la meseta norte y en el interior este de la Península y, donde pueden llegar a -10 o -15 centígrados. Ese día, ha dicho que los vientos soplarán moderados.De cara al viernes, la portavoz espera que el frente afecte a toda la Península y Baleares, que tendrán cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas que podrán ir acompañadas ocasionalmente de tormenta "en cualquier sitio" pero donde serán más intensas será en el oeste de Galicia, centro, sur y nordeste de la Península.Las precipitaciones seránen el área del Estrecho y en el norte de Alborán. Casals ha indicado que las precipitaciones podrán ser en forma de nieve en muchas zonas de la mitad norte peninsular, incluida la meseta y en las sierras del sudeste peninsular y que serán menos probables en los litorales de Almería, Murcia y Alicante. En Canarias puede haber precipitaciones en las islas occidentales.Respecto a la cota de nieve el, ha puntualizado que se situará entre 800 a 1.200 metros en la mitad norte por lo que ha advertido de que las precipitaciones caerán en forma sólida en muchos puntos de la mitad septentrional de la Península, mientras que nevará en el sur y Levante a partir de 1.200 a 1.500 metros de altura., aunque no serán tan intensas, en las zonas más altas de la meseta norte, todas las cordilleras de la mitad norte, sistema central, ibérico y en algunas zonas de montaña de la mitad sur peninsular.Ya el, según la portavoz, seguirá lloviendo en Galicia, la cordillera cantábrica occidental, el noroeste de Castilla y León donde espera que esté muy nuboso o cubierto y con lluvias. En el resto de la meseta norte y en el sistema central habrá precipitaciones pero serán más débiles, mientras en el norte de Cataluña y de Baleares volverán los cielos nubosos o con precipitaciones, pero tenderán a remitir. Donde no lloverá será en el resto del área mediterránea.Casals ha expuesto también que el sábadoen Galicia, Extremadura, Cataluña y que habrá heladas débiles en las sierras del sudeste y en la mitad norte y serán algo más intensas en zonas altas, pero no tan fuertes como los días anteriores.Por último, sobre elconfía en que el escenario "más probable" es que el frente se marche por el este pero que otro frente intenatará entrar por el oeste de la Península. "Vemos que ahora", ha adelantado Casals que prevé que el domingo entrará otro frente por el oeste que dejará precipitaciones abundantes en Galicia, Portugal, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y casi toda la Península menos en el sur, en el extremo noreste y en Baleares.