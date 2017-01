Botín niega que las nuevas condiciones de la cuenta 123 sean una subida de comisiones

La presidenta del Santander, Ana Botín, ha afirmado que la cuenta 123 no ha subido sus comisiones, sino que con las nuevas condiciones la intención del banco es convertirse en la primera entidad del cliente, para lo cual necesita crear con él una mayor vinculación.



"No estamos subiendo las comisiones", ha insistido la presidenta del Santander en la presentación de resultados de la entidad, donde ha explicado que, como la cuenta 'Día a día'.endureció recientemente las condiciones de su producto estrella al. La presidenta de Santander ha justificado este movimiento en que "es importante que el cliente use la tarjeta" y que la intención no es subir las comisiones, sino incrementar la vinculación con el cliente.La ejecutiva, que ha explicado que este producto cuenta con dos millones de clientes con, ha señalado que el cambio en las condiciones de la cuenta se ha llevado a cabo con transparencia."Hay distintos modelos de negocio, el nuestro es ser muy transparentes. Si ofrecemos un servicio, cobrar por él de manera transparente. Esta es una relación que funciona para ambas partes", ha dicho.