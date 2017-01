Verstrynge niega que agrediera a un policía el día de la proclamación del Rey

El exsecretario general de Alianza Popular Jorge Verstrynge ha negado este martes en el juicio que agrediera a un policía durante los incidentes ocurridos en una concentración en la Puerta del Sol de Madrid el día de la proclamación del Rey Felipe VI en 2014 en la que fue detenido junto con otros dos acusados.



Verstrynge se ha declaradopor los que la Fiscalía pide para él tres años y medio de prisión al igual que los otros dos acusados, Iván T.L. y Manuel P.P., que se enfrentan a una solicitud de dos años de cárcel el primero y ocho meses el segundo.El exsecretario general del PP ha recordado que ese día, el 19 de junio de 2014, se encontraba en la Puerta del Sol con su mujer y con su hijo y queque había sido desplegado en la plaza."Me dijeron que no podía salir, no me explicaron por qué y me impidieron la circulación. Yo no empujé a ningún policía, fue la Policía la que me empujó y luego vinieron otros agentes que se abalanzaron sobre mí y me detuvieron", ha recordado.Verstrynge ha insistido: "Fueron ellos o porque había jaleo o porque era yo. Luego mi mujer cayó al suelo con policías encima de ella".La versión de Verstrynge, que tenía 16 años en el momento de los hechos y que han testificado este martes en la vista mientras que va los que causaron lesiones o se resistieron ante la actuación policial.