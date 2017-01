Verstrynge niega la agresión a un policía y su defensa habla de abuso de poder

Según la fiscal del caso ha quedado acreditado que el principal acusado propinó un empujón a un policía causándole lesiones constitutivas de delito. Los hechos, según ha expuesto, se produjeron cuando este le asestó un manotazo a uno de los agentes, hecho que motivó que se procediera a su detención pero que intentó evitarla "moviendo los brazos y golpeando a uno de los agentes", que acabó en el suelo con un esguince en la mano.El juicio contra el exprofesor (que estaba previsto para el pasado 17 de noviembre y fue aplazado) ha contado conEn el banquillo de los acusados se han sentado tambiénIván Torrico y Manuel Prada, para los que el Ministerio Fiscal mantiene también la petición de dos años de prisión y multa 720 euros y 8 meses de prisión y 540 euros, respectivamente.

Se limita a confesarse no culpable

El principal acusado, que no ha respondido las preguntas del fiscal, ha explicado que participaba pacíficamente en la protesta y. Así, ha negado que le dijera a uno de ellos que él pasaba "por sus cojones", tal y como se recoge en el escrito de acusaciones del Ministerio Fiscal.También ha descartado que le propinara un empujón al agente que acabó cayendo al suelo y precisó de atención médica por esguince en la muñeca.A su juicio los hechos ocurrieron al revés: "vinieron dos policías y me sacaron de ahí", ha espetado Verstrynge que se enfrenta a tres años y medios de prisión; dos por delito de atentado a los agentes de la autoridad y un año y seis meses por delito de lesiones.Su letrado Endika Zulueta ha descartado que se produjera delito en la actuación de su defendido y ha destacado las. "Con eso no se desvirtúa la presunción de inocencia y la sentencia solo puede ser absolutoria", ha expresado.



"El mundo al revés"

El letrado, que, ha recordado que la concentración estaba prohibida pero sí había sido comunicada previamente y por ello ha considerado "el mundo al revés" que los agentes no les dejara abandonar el lugar siendo que no estaba autorizada. "Los agentes estaban realizando una acción que pudiera ser delictiva", ha espetado.Los otros dos acusados tampoco han respondido a las preguntas del Ministerio Público y han declarado su inocencia al principio de la vista que celebra el Juzgado de lo Penal número 13 y que se ha prolongado más de cinco horas. Torrico, por su parte, ha explicado al tribunal que ese día acompañó a su padre a dar un paseo y a participar como suelen hacer los jueves en la concentración que convoca la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo de 19.00 a 20.00 horas en la Puerta del Sol.No obstante ha negado que asestara una patada a un agente y que intentara evitar el arresto de Verstrynge, mientras que Prada ha dicho que los agentes les trataron de forma violenta y se pusieron "más nerviosos de la cuenta". "Por acercarte a un metro de ellos ya recibías empujón o insulto (...). Simplemente por intentar impedir que agrediesen a Iván por eso recibo tres puñetazos en la cara", ha sentenciado.Con todo las defensas de Torrico y Prada (Coral Gimeno y Erlantz Ibarrondo) se han remitido a los vídeos visualizados al comienzo de la vista para argumentar que los agentes se han "extralimitado" en su labor. La representación procesal de Torrico ha dicho que los altercados comenzaron cuando se detuvo al joven y ha denunciado que, lejos de preservar la seguridad ciudadana, los policías la alteraron "abusando de autoridad".

Testimonio de los agentes

Por su parte, un total de ocho agentes que participaron en el cordón han prestado declaración en calidad de testigo ante el tribunal al que han precisado que sí fueron agredidos por los tres acusados. Uno de ellos que resultó herido en la mano, ha aseverado queLos testigos policiales han indicado que el expolítico intentó salir del cordón hasta en dos ocasiones, y aunque la primera accedió a la negativa de la policía, en una segunda ocasión dijo que se marchaba a casa "por sus cojones" con una actitud "asaltada y chillando."Pude ver sin ningún género de dudas cómo el detenido propinaba la patada", ha expresado uno de los agentes a preguntas de la fiscal a quien ha confirmado que no reclama indemnización por los hechos.

Defensas

Por parte de las defensas, hasta once testigos han respondido a las preguntas de las partes a las que han declarado que no vieron en ningún momento que Verstrynge atacara a los agentes. En concreto, su mujer Mercedes Revuelta y su hijo René Verstrynge han manifestado que se encontraban "estrujados" yEl hijo del expolítico, que contaba con 16 años en el momento de los hechos en 2014, ha relatado que fue él el que le pidió a su padre salir de la concentración que se estaba llevando a cabo en la Puerta del Sol debido al "estrés que había" si bien que finalmente acabó viendo cómo se lo llevaban detenido.Algunos de los testigos, entre los que se encontraban tres periodistas, han asegurado que no se trataba de una concentración improvisada sino que estaba comunicada a Delegación de Gobierno dado que se celebra todos los jueves en el mismo lugar (aunque no fue permitida). Entre ellos, Julián que ha denunciado que los agentes les acorralaron para llevarles a la parte derecha de la plaza y que allí les fueron "violentando" cada vez más.



El juicio

El juicio ha arrancado a las diez de la mañana y ha contado con gran presencia de público que se ha trasladado hasta los juzgados de Julián Camarillo para prestar su apoyo al político., todos ellos miembros de la coalición Unidos Podemos que ha aplaudido y vitoreado al acusado cuando ha entrado en la sala.Momentos antes de arrancar el procedimiento, el propio Verstrynge ha explicado que afrontaba la vista "tranquilo" porque confía "bastante" en los jueces que "suelen ser personas independientes". También ha dicho que la versión de la Policía no corresponde con la realidad si bien "cuando no se puede justificar lo que no es justificable como es por ejemplo la monarquía pues el poder recurre al bastón, a la insidia y a la mentira".