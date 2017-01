El secretario general del PSOE Aragón, Javier Lambán, se ha mostrado este martes partidario de que los candidatos a la secretaría general del PSOE en el próximo proceso de Primarias se presenten "una vez convocadas las elecciones" para este cargo.



En declaraciones a los medios, ha insistido en que no tiene "nada" que decir respecto a quien ya ha anunciado su candidatura (el único en este caso Patxi López) y quien podría hacerlo en próximas fechas (Susana Díaz o Pedro Sánchez).Pero Lambán estima quey presentarse una vez convocadas las primarias.El también presidente del Gobierno de Aragón ha insistido no obstante en que le"y todo el mundo tiene la posibilidad y el derecho a presentarse, e incluso a no presentarse".