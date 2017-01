El asesinato de los abogados de Atocha, un legado para la democracia

El asesinato de los abogados de la calle Atocha de Madrid, del que se cumplen cuarenta años, se ha conmemorado con el recuerdo de su contribución a la llegada de la democracia y la reivindicación de lo que se considera un legado necesario para las nuevas generaciones.



A las diez y media de la noche del 24 de enero de 1977y, tras preguntar por un dirigente de este sindicato que no estaba, dispararon contra los nueve presentes.Mataron a los abogadosal estudiante Serafín Holgado y al administrativohirieron de gravedad a, mujer deLa jornada de recuerdo ha comenzado en los cementerios madrileños de Carabanchel y de San Isidro para visitar a los fallecidos y ha continuado en la plaza de Antón Martín, que se ha llenado sobre las diez de la mañana para recordarles, y ha habido varias coronas de flores y un gran cartel con sus nombres.Ha sido a los pies de la estatua de, ubicada a escasos metro del despacho y adaptación de un cuadro del mismo artista -y activista- que fue un símbolo de la democracia: en ella, se ve a varios trabajadores abrazados, entre ellos una mujer que mira hacia un futuro mejor."El mayor riesgo para la libertad y la democracia es la pobreza y la desigualdad, que lleva a muchos a apoyarEllos trabajaron por la igualdad, que era clave en la lucha y sigue siendo fundamental", ha resumido el secretario general de Comisiones Obreras de Madrid,Cedrún ha asegurado que los abogados dey ha dejado claro que "los derechos se conquistaron, nadie nos los otorgó", y que "las libertades están siendo atacadas aún, y no podemos parar".El secretario del Partido Comunista de Madrid, Álvaro Aguilera, ha sido más beligerante al afirmar que aquellos abogados fueron asesinados "por las cloacas del régimen" y fueron "mártires de la libertad, la democracia y la lucha sindicalista".Aguilera ha advertido de que "las cloacas del actual régimen" tratan de impedir que se continúe avanzando y haya "una democracia plena" , por lo que ha abogado por ser "rupturistas" y demostrar que los sindicatos no son

Alejandro Ruiz-Huerta, único superviviente que queda vivo

El único superviviente de aquel suceso y presidente de la Fundación Abogados de Atocha,, ha subrayado que lavalió para profundizar en la democracia y demostró que había personasHa sostenido que losdejaron un legado "de solidaridad y concordia" que aún es necesario para ahondar más en la democracia.Tras este acto en la calle, con la presencia de políticos como(PSOE), la mayoría de los presentes se ha dirigido al Auditorio Marcelino Camacho de Comisiones Obreras para la entrega de los premios de la Fundación Abogados de Atocha, que han recaído en el artista Juan Genovés, en el Consejo General de la Abogacía y en el Colegio de Abogados de Madrid.Con un auditorio casi lleno que en varias ocasiones ha coreado, el acto ha transcurrido entre actuaciones musicales y discursos, en la misma línea de los de Antón Martín, que en muchos casos han acabado con un sonoro "Vivan los abogados de Atocha", calificados de "héroes del pueblo español"., de 86 años, ha derrochado simpatía al agradecer el galardón por su obra 'El abrazo', un símbolo de la democracia cuya historia ha relatado desde su gestación para simbolizar la lucha de los trabajadores, hasta su reciente exposición en el Congreso de los Diputados, tras años en el sótano delEn el mismo acto, la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, y la decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, que han recibido sendos reconocimientos por su apoyo a la causa de los abogados de Atocha, han expresado su compromiso con los valores que éstos defendieron.También, el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, ha recordado que los 70 fueron "años de plomo" en los que la liberadPara Toxo es necesario el espíritu de Atocha, porque hoy tenemos "un régimen incompleto de libertades" tras una crisis que ha sido "caldo de cultivo para conducir a parte de la población a la pobreza".