Esperanza Aguirre: "Trump es machista pero no tanto como Pablo Iglesias"

La portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado este lunes que el presidente de EE.UU, Donald Trump, "es machista", pero "no tanto" como lo es, en su opinión, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.



Así lo ha afirmado la expresidenta de la Comunidad de Madrid en declaraciones a 13tv, en las que ha recordado que el secretario general de, según ha apuntado Aguirre."Lo raro es que no hayan salido las feministas y que le hayan permitido la entrada a los platós", ha criticado Aguirre, quien ha añadido que "por ser de Podemos" se le ha tratado de otra manera diferente a Trump. Además ha señalado que. "Pero no lo veo muy factible de momento", ha indicado.Respecto a su opinión sobre Trump, Esperanza Aguirre ha asegurado que ella es de "esperar y ver", y ha reconocido que le gustó el discurso que pronunció tras ganar las elecciones, pero no así el que dio en su toma de posesión el pasado viernes.Además, la portavoz popular en el Consistorio madrileño ha asegurado que"Parece que van a bajar el impuesto de sociedades, que hará un plan de infraestructuras enorme, y así podrán hacerse un hueco a las empresas españolas, que son las mejores", ha añadido.También se ha mostrado favorable al Gobierno nombrado por Donald Trump. "Demuestra humildad nombrar a gente mejor que tú, y es gente de primerísima para que se ocupe de sus asuntos", ha expresado.Por contra, Aguirre ha asegurado queni la "creencia" de que ello "no trae prosperidad, sino que quita el empleo".Respecto a una posible visita de Trump a España, la portavoz del PP en el Ayuntamiento ha asegurado que está "segura" de que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, le entregaría la llave de oro de la ciudad "como manda el protocolo".Preguntada por cuestiones de ámbito nacional, Esperanza Aguirre ha asegurado que la presidenta de la Junta de Andalucía,A pesar de que Aguirre es "liberal", y Díaz "socialista", la popular ha señalado que si Díaz se presentara a las primarias del PSOE y ganara "tendría fuerza y respaldo de los suyos como jefe de la oposición".Respecto a la candidatura del exlendakari Patxi López a secretario general del PSOE, Aguirre ha recordado que "el PP apoyó a López para que fuera lendakari". "Si no fuera por el PP, nunca lo hubiera sido", ha añadido. También ha indicado que los populares lo apoyaron como presidente del Congreso.Además, Aguirre ha criticado que tras el asesinato del socialista Isaías Carrasco, López echara del tanatorio al expresidente del Gobierno José María Aznar y a la expresidenta del PP en el País Vasco, María San Gil. "Eso es lo que es Patxi López", ha señalado.Preguntada por el Partido Popular, Esperanza Aguirre ha señalado que la formación está en un "momento dulce", y su presidente, Mariano Rajoy, "en un momento más dulce aún".Además, ha indicado que el expresidente del Gobierno José María Aznar separó la Fundación FAES del PP para que ambos "se puedan expresar sin que eso afecte al partido y al Gobierno". "Me imagino que para no tener que andar explicando nada; por eso lo ha hecho", ha matizado. En este sentido, Aguirre ha reiterado que "Esperanza Aguirre ha indicado que así como Rajoy "es encantador en el trato personal, Aznar no es alguien expresivo".Preguntada por si ella crearía un partido al margen del PP, Aguirre ha señalado que el PP es su partido y luchará "hasta la extenuación para ver si se hace un poquito más liberal".En relación con la declaración ante el juez de la mujer del extesorero popular Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, Aguirre ha criticado la "lentitud de la justicia". "Esto es de locos, los culpables porque lo son y no consiguen que se les condene", ha apuntado.Además, ha asegurado que tRespecto a la subida del precio de la luz, Aguirre ha criticado que haya "muchas subvenciones al cargo, cosas que el Gobierno mete, subvenciones a las renovables"."¿Por qué el Gobierno, este y todos, en lugar de decir en el Parlamento que quieren poner una partida para subvenciones a renovables, otra para cargos?... Solo el 30 y tanto por ciento de la factura es la producción de la energía", ha preguntado.