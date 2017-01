España debería doblar su gasto sanitario en 10 años para cubrir las necesidades, según informe

En virtud de estas previsiones,, considerando que en 2015 habrá sido previsiblemente de 64.833 millones de euros.Según el informe, la diferencia entre ambas cifras es el resultado de una estimación lineal o gestionada del gasto sanitario público. Así, los 16.000 millones de euros de diferencia entre ambos modelos son "el coste de no actuar, es decir,".Sin embargo, los autores también indican que los 32.000 millones de euros estimados en el escenario posibilista representan la base que habrá que financiar para cubrir las necesidades del sistema sanitario público en la fecha señalada.

El gasto en salud crece cuando el país se desarrolla

El análisis muestra quea medida que los países van desarrollándose, pero también que lo hace, lo cual suscita el debate sobre su sostenibilidad.Según Manel Peiró, director del Institute for Healthcare Management de ESADE y coautor del informe, "este debate, pese a ser importante y necesario, se ha realizado a menudo obviando los beneficios que el sistema sanitario aporta".Tampoco se ha prestado la misma atención a la cuestión de la desigualdad, en que, a pesar de la universalización y de los grandes avances,, como los tiempos de acceso al especialista con un seguro privado, el efecto de los (no) copagos o la elevada variabilidad de la financiación del gasto sanitario público entre autonomías.Por su parte, el socio director de Antares Consulting y coautor del informe, Joan Barrubés, admite queque abarque diferentes aspectos, como las prioridades del gasto público y el nivel de riqueza común que la sociedad está dispuesta a dedicar a la salud, o una política fiscal eficaz para poder recaudar los recursos necesarios para financiar el conjunto del gasto público y, en particular, el gasto sanitario.Asimismo, también, centrado más en la rentabilidad de las prestaciones incluidas en la cartera de servicios que en la población cubierta, o el desarrollo de la única política que se ha demostrado eficaz hasta el momento: mejorar la gestión del coste de los procesos de asistencia sanitaria".

Reducción del gasto sanitaria durante la crisis

Además, los autores del informe admiten que el debate se ha visto agravado por la crisis económica ya que, a raíz de la misma,Según los datos analizados, los capítulos que más se han reducido son, principalmente,El informe revela que la crisis económica ha agravado profundamente el riesgo de desigualdad en la salud, por su impacto en los sistemas de salud como consecuencia de la reducción del gasto público (una disminución de 8.900 millones de euros en España entre 2009 y 2013); por el impacto sobre el estado de salud de la población, y por el impacto en las desigualdades sociales.