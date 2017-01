Susana Díaz asegura que en el PSOE "no sobra nadie"

La secretaria General del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, ha afirmado este sábado que "el PSOE es mucho PSOE" y ha animado a todos a trabajar y colaborar para construir un proyecto que haga al partido ganador al tiempo que ha aseverado que en esta formación "no sobra nadie" y que se necesitan personas que pongan "lo mejor, talento y compromiso".



"Sería la mejor noticia que el PSOE en este proceso ponga soluciones sobre la mesa y se haga reconocible para una amplia mayoría de ciudadanos que desean reconstituir la confianza en el partido y volver a ser ese partido de mayoría, que es la alternativa de gobierno de España" ha manifestado Díaz durante una visita a Palencia.Así, la presidenta de Andalucía, en referencia a la posibilidad de que presente su candidatura a Primarias para optar a la Secretaría General del PSOE, ha explicado que va a mantener muchos encuentros para intercambiar soluciones a los problemas que se planteen y ha asegurado que en el momento actual lo que toca es saber "qué se quiere para España y qué España se quiere"."Estamos en el qué, ya veremos el quién, ahora estamos en el qué y el qué es el PSOE, un PSOE que tiene que ser más PSOE que nunca, que sea útil, reconocible, que esté desacomplejado," ha insistido la lider andaluza, quien ha asegurado que los socialistas no están "para cambiar las políticas del PP, ni para competir con otros en la hegemonía de la izquierda".Susana Díaz ha manifestado que el PSOE tiene que hacerse útil a los ciudadanos, y saber que lo que necesitan "es un PSOE ganador, fuerte y sensible, que dé un futuro de esperanza".La secretaria General de los socialistas andaluces o ha querido despejar cuál será su futuro político y ha repetido que se ve donde la vean sus compañeros, "en la cabeza o en la cola", pero que allí donde esté pondrá "toda la energía y el ánimo"."La afición está mejor que el equipo, y ahora hay que poner el equipo a la altura de la afición para volver a ser mayoritarios" ha añadido al respecto, al tiempo que Susana Día ha insistido en que ahora es el momento de decidir qué partido se quiere y poner sobre la mesa un proyecto "potente" a debatir y que sea atractivo para el país.

Los militantes elegirán

Asimismo, Díaz ha repetido que después "vendrá el quién", en referencia a quien tendrá que dirigir el PSOE y que será elegido por "los militantes", que según la líder andaluza, "tendrá que tomar las riendas de forma colectiva" por lo que ha defendido "un congreso de unidad" que permita "un partido unido". Para Susana Díaz, "un partido unido es capaz de ganar las elecciones y hacerlo en muy poco tiempo".En referencia al inicio de la campaña de Patxi López, que la semana pasada anunció su intención de presentarse a Primarias, la responsable del PSOE de Andalucía ha afirmado que en el partido "no sobra nadie" y que hace falta gente "que ponga lo mejor, talento y compromiso" con el PSOE, "gente que venga a trabajar y colaborar y a devolverle esa ilusión al conjunto de las ciudadanos".En otro orden de cosas, Susana Díaz ha admitido que los últimos meses "no han sido buenos tiempos", pero que las decisiones tomadas se han llevado a cabo por el país, aunque ha reconocido que se ha pagado "un precio alto" por desbloquear la democracia."Un precio que ha merecido la pena" porque ha permitido que los ciudadanos hayan "vuelto a recuperar sus derechos", y que en definitiva, se ha pagado "porque los ciudadanos de este país vivan mejor y tengan más libertad y más derechos", y ha concluido al decir que prefiere que paguen ese precio "los socialistas y no los ciudadanos".

Moreno lamenta "la gira"

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha lamentado que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (PSOE), esté de "gira para sus intereses personales mientras los andaluces sufrimos su Gobierno".Así se ha referido Juanma Moreno a los actos programados este sábado en Castilla y León por la también secretaria general del PSOE de Andalucía, que está, en su opinión, "pensando en ella" y "en su partido" mientras la comunidad autónoma tiene "un millón de parados", "una sanidad colapsada" y la "educación bloqueada".Moreno ha clausurado la Convención Regional 'Andalucía On' de su partido -- inaugurada este pasado viernes por Mariano Rajoy en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada -- en un acto en el que también ha intervenido el presidente provincial de la formación, Sebastián Pérez.El máximo responsable autonómico del PP ha subrayado las iniciativas que su formación llevará al Parlamento andaluz en el próximo periodo de sesiones para, entre otras cuestiones, reforzar la autoridad de los docentes en las aulas.Para Juanma Moreno, los resultados del último informe PISA evidencian que "el modelo de gestión del PSOE en Andalucía es un fracaso". "No hay futuro en esta tierra si no hay educación de primera", ha agregado el dirigente 'popular', para el que es necesario en este sentido que "se escuche a nuestros profesores".También se llevará al Parlamento desde el PP un proyecto de ley para la bonificación del 99 por ciento del impuesto de sucesiones y donaciones.Susana Díaz "quiere igualarnos por arriba convirtiendo a toda España en un infierno fiscal", frente a lo que, desde el PP-A, "vamos a acabar de una vez por todas con el infierno fiscal al que nos somete a todos los andaluces" también con medidas de apoyo a "medio millón de autónomos que este Gobierno condena, asfixia, con burocracia", ha explicado Moreno.Asimismo, "este partido tiene un compromiso con la sanidad pública, con esos grandes profesionales sanitarios que están dando la cara" y con los usuarios "para que tengamos la misma sanidad que disfrutan el resto de los españoles", ha subrayado Moreno, que, en referencia a las últimas manifestaciones por la sanidad en Andalucía, ha denominado a Granada "capital de esa rebeldía social" para "reclamar algo justo"."Muchos andaluces han dicho basta" y "han decidido que ya está bien" y que "no aguantan más", "cansados de tanta prepotencia", ha agregado.Frente a una "maquinaria todopoderosa" de "propaganda", el PP-A "ha forjado un espíritu de fortaleza, de unidad, de liderazgo, de humildad" que le hace estar "más preparado que nunca para gobernar esta tierra", ha indicado.En este sentido, el presidente provincial del PP de Granada, Sebastián Pérez, ha subrayado la fórmula de "trabajo, unidad, esfuerzo y sacrificio" como clave para seguir ganando elecciones en la provincia desde una formación política que "tiene que escoger entre los mejores" partiendo de la base de que "tenemos clara la línea y el camino" en los distintos ámbitos territoriales.