Punset no competirá con Rivera y le ataca por hacer de C's la marca blanca de PP

La eurodiputada de Ciudadanos Carolina Punset ha arremetido contra la dirección de Albert Rivera por su "entreguismo" al PP y por haber hecho del partido una "marca blanca" suya, aunque finalmente no presentará su candidatura a las primarias para dirigir C's.



Punset, en una rueda de prensa en la oficina de la Unión Europea en Madrid, espera que la dirección de Ciudadanos no tome "represalias", sobre todo contra los que están a su lado, pory un error estratégico mayúsculo".Muy crítica con la dirección, hasta el punto de que dimitió de la ejecutiva hace unos meses, ha explicado que reflexionó sobre la posibilidad de, que se celebrará el primer fin de semana de febrero, pero que finalmentey no quiere ser presidenta "ni de su escalera"."Hay que decir basta ya", ha subrayado la eurodiputada, que ha pedido a los militantes que "aguanten" y voten por compromisarios que defiendan el ideario original del partido -la votación de los delegados son mañana y el domingo- para poder recuperar su esencia.Entre otras cosas, ha lamentado que la propuesta del partido de cara al cónclave sea, como el PP, y que durante la gestión de Rivera se haya ahondado en una imagen "de incoherencia y veleta".Como ejemplo, ha citado que Ciudadanos haya sido el único partido que ha pasado de "vetar de manera radical" aa "tirarse en plancha con el señor de 'Luis se fuerte'", algo que le ha salido "gratis" al PP, porque además "ningunea" a Ciudadanos al estar pactando con el PSOE algunas medidas de calado.Tambiénen combatir contra el, el "ADN" del partido, asegurando que hay órdenes "para no molestar mucho" a las opciones nacionalistas moderadas con el fin de atraerles.Denuncias ha habido también contra elal asegurar que el voto telemático no garantiza la transparencia y acusando a la dirección de alterar las candidaturas de los compromisarios, cuyo plazo de inscripción concluyó ayer, estableciendo un orden que favoreciera los delegados afines a la lista oficial.Si bien cree que Rivera es "un buen presidente" y con un talento político "extraordinario" y se partió la cara" por Ciudadanos, ahora cree que el equipo que lidera ha dado un viraje intentando crecer "a cualquier precio", que además no le ha dado resultados.Por eso -ha recalcado-, pero sin dejar de responsabilizar a Rivera por una gestión y una estrategia "equivocada".Según ha explicado, durante el año que ella ha formado parte de la dirección y al contrario de lo que asegura ésta, ella ha mostrado sus discrepancias y malestar, pero "a lo mejor" no la escuchaban".El "cáncer" de Ciudadanos, ha insistido una y otra vez, está en el aparato del partido, que, aparte de otras consideraciones, se ha quejado, lleva a cabo un "maltrato constante" al afiliado y ha aprovechado para acusarle de llevar a cabo "montones de expulsiones injustificadas" con las voces discrepantes.