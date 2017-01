Homs cuestiona la imparcialidad del TS y avisa de que no lograrán "intimidar"

En declaraciones a los periodistas, Homs ha valorado así el auto del Supremo de apertura de juicio oral por su participación en la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 . "Los que creen que el Estado, a base de la judicialización de lo que debería ser el campo de la política, intimidará a Cataluña para que no se haga el referéndum se equivocan", ha subrayado el diputado del PDeCAT.En este sentido, ha dicho que los soberanistas "no bajarán la cabeza" y, previsto para el próximo septiembre. "Cuanto más fuerte sea la represión, más grande será la respuesta", ha subrayado el parlamentario, que ha recalcado queEl exconseller ha alertado de que España es como un "Estado de excepción" cuando "persigue a políticos que ponen urnas" y ha lamentado que,, pues cree que existe la necesidad en estos momentos de "reivindicar que el fundamento de la sociedad son las urnas".Homs ha considerado que su proceso judicial y los del expresidente Artur Mas, las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega, y la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, sonfavorable al referéndum y buscan "intimidar", para que no se haga esta consulta en septiembre.El diputado ha puesto en duda la "imparcialidad" del proceso judicial porque considera que el ámbito de, ya que el TS, en sus argumentos, "se limita a seguir punto por punto lo que dice la Fiscalía, que sigue punto por punto al Gobierno del PP", por lo que cree que su juicio es "político".