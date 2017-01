El independentismo pedirá el día libre en el trabajo para manifestarse contra el juicio a Mas

El juicio empieza un lunes a primera hora de la mañana y los organizadores plantearon a. "Somos conscientes de que no son las mejores coordenadas para una movilización, pero estamos convencidos de que la gente responderá como otras veces y habrá miles de personas", pronosticó el presidente de la ANC, Jordi Sánchez.La ANC y Ómnium han puesto en marcha toda su maquinaria organizativa para, contra la judicialización de la política y de rechazo al sistema democrático español. Las plataformas independentistas, como hacen en las manifestaciones del 11-S, y han empezadopara que los asistentes se cuenten por millares.Según la ANC, enno solo se juzgará al expresidente de la Generalitat, sino que. "Se juzga la sensibilidad de los demócratas que creen que las urnas no pueden ser imputadas", señaló Sánchez.El soberanismo volverá a exhibir músculo y podríaque está previsto que dure el juicio. Unas concentraciones que volverán a ser criticadas por las asociaciones de magistrados, que consideran que este tipo de movilizaciones buscan la coacción de los jueces. "No perseguimos otro objetivo que ser muchos y hacer ver que estamos decididos a no abandonar el camino del referéndum", aseguró Sánchez.