La escuela pública plantea una huelga general educativa para el 9 de marzo

"El pacto educativo que dice querer alcanzar el Gobierno no es posible porque", aseguran organizaciones sindicales, de padres y alumnos en un comunicado., afirman al referirse a la decisión del Consejo de Ministros de recurrir al Tribunal Constitucional para intentar impedir que el Congreso tramite una iniciativa legislativa encaminada a paralizar la Lomce.Además, la Subcomisión parlamentaria que negociará el pacto educativo aún no ha arrancado y "ya no trabajará para configurar una nueva ley, sino un documento sobre la estrategia Europa 2020", según dice la plataforma.Por todo ello,, desde Educación Infantil hasta Universidad, y por todos los integrantes de la comunidad educativa: alumnado, padres y madres, profesorado y otro personal de los centros educativos.También se demanda la eliminación de las "contrarreformas" universitarias y de las prácticas no remuneradas en FP, recuperación de las plantillas, dignificación de las condiciones laborales, freno de la privatización del sistema educativo y bajada de ratios.Así, la plataforma propone parar toda la educación la fecha citada e insta a las a todas las organizaciones autonómicas y locales a configurar un listado de reivindicaciones concretas.; los alumnos de Sindicato de Estudiantes, Frente de Estudiantes, Estudiantes en Movimiento y Faest; los padres de Ceapa y el Movimiento de Renovación Pedagógica.