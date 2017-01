El Supremo corrige a la Audiencia y condena al cantante de Def con Dos por enaltecer el terrorismo

El Supremo ha condenado a un año de cárcel al cantante del grupo Def con Dos, César Augusto Montaña Lehmann, por un delito de enaltecimiento del terrorismo o humillación de las víctimas cometido al difundir mensajes de burla en la red social Twitter.



César Strawberry, como es conocido el cantante, cometió el delito entre noviembre de 2013 y enero de 2014 con, entre otras personas, el funcionario de prisiones secuestrado por ETA, así como a los GRAPO.El Supremo aplica la pena menor de las previstas por la Ley, pero señala que no puede disminuir más la condena porque no es posible considerar de menor gravedad los hechos, dada la grana causa del amplio número de seguidores en las redes del cantante. La sentencia le condena también aDe este modo, el alto tribunal corrige a la Audiencia Nacional, que absolvió al reo en una sentencia contra la que recurrió el fiscal. A los argumentos del fiscal atiende ahora el Supremo al considerar que los mensajes del reo "como fórmula de solución de los conflictos sociales".César Strawberry se burló de-"habría que secuestrarle ahora"- o afirmó que "el fascismo sin complejos de Esperanza Aguirre me hace añorar hasta los". El Supremo considera que fueron mensajes de humillación y burla que "obligan a la víctima al recuerdo de la lacerante vivencia de la amenaza, el secuestro o el asesinato de un familiar cercano".(el 'nihilismo surrealista' en palabras del acusado) que animan sus comentarios"añade el tribunal, "entre otras razones porque esos complementos explicativos no se incluyen en el mensaje de burla". Al contrario, añade el Supremo, el comentario "llega a la víctima en su integridad, sin matices aclaratorios de la verdadera intención del autor que lo suscribe. La memoria de su propia tragedia no adquiere otra tonalidad cuando el dictamen pericial concluye que ha sido expresado con sátira o que es fruto de la crítica ácida".Los tuits de César Montaña reseñados en los hechos probados de la sentencia son, además de los citados, otros como: "Street Fighter, edición post ETA: Ortega Lara versus Eduardo Madina". También publicó otros como: "Franco, Serrano Suñer, Arias Navarro, Fraga, Blas Piñar... Si no les das lo que a Carrero Blanco, la longevidad se pone siempre de su lado" o "Cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco".A ellos se sumó una conversación con otro usuario donde empezaba diciendo "Ya casi es el cumpleaños del Rey. ¡Qué emoción¡". El otro usuario le dice: "ya tendrás el regalo preparado no? Qué le vas a regalar?". A lo que contesta: "un roscón-bomba".