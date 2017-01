La oposición renuncia a un pleno extraordinario por el Yak tras la comparecencia de Cospedal

El PSOE, ERC y Unidos Podemos han renunciado a que se celebre un pleno extraordinario del Congreso en el que debía comparecer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ministra de Defensa por el Yak-42 después de las explicaciones de María Dolores de Cospedal el pasado lunes en comisión.



La Diputación Permanente del Congreso iba a debatir y votar mañana esas solicitudes de comparecencia presentadas por los grupos durante este mes de enero, periodo inhábil a efectos parlamentarios.ERC y Unidos Podemos han anunciado hoy que retiran su solicitud conjunta para que Mariano Rajoy compareciera en un pleno extraordinario del Congreso, al igual que los socialistas, que han renunciado a que sea Cospedal la que acuda a una sesión plenaria por este mismo asunto.Fuentes de ERC han confirmado la decisión de retirar esa iniciativa parlamentaria por "respeto a la petición de los familiares de las víctimas" y de acuerdo con Unidos Podemos, el otro grupo que había firmado la solicitud de comparecencia.La solicitud de ese pleno reclamaba a Rajoy que informara de qué responsabilidades piensa asumir el Gobierno después del informe del Consejo de Estado, de la actuación del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, y la concesión del indulto a algunos militantes implicados en los errores de identificación de las víctimas.Esta decisión del PSOE, ERC y Unidos Podemos se produce después de la comparecencia de Cospedal del pasado lunes en la que pidió "perdón" en nombre del Estado por el accidente.Unidos Podemos y ERC habían reclamado también la comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores de Federico Trillo, solicitud que no fue admitida a trámite argumentando que Trillo ya no es embajador de España en Londres y por tanto no puede someterse al control parlamentario.Además de la solicitud de comparecencia de Cospedal ante el pleno, el PSOE ha retirado también la del ministro del Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, en comisión.Al margen de estas comparecencias retiradas por el accidente del Yak-42, los grupos parlamentarios han reclamado explicaciones a otros cinco ministros.El PSOE ha pedido la comparecencia en comisión de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para que aclare la situación de déficit de la Seguridad Social al cierre del 2016, la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas y las dificultades para la llegada de refugiados a España.Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, también tiene sobre la mesa dos solicitudes de comparecencia.Ciudadanos y el grupo mixto reclaman que Montoro aclare en qué condiciones podrán las PYMES y los autónomos aplazar las obligaciones tributarias por el IVA dado que el plazo para el pago de este impuesto vence el próximo 30 de enero.Por su parte, el PSOE pide a Montoro que informe "de la no disponibilidad" de créditos por importe de 5.493 millones de euros aprobada por el Consejo de Ministros del pasado 30 de diciembre.Tres peticiones de comparecencia tiene la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, del PSOE, grupo mixto, Unidos Podemos y ERC, para que aclare sus planes respecto al copago de los medicamentos.Por su parte, los socialistas han reclamado también explicaciones parlamentarias al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por el incremento de la siniestralidad en las carreteras, mientras que el PNV y el grupo mixto solicitan la del titular de Energía, Álvaro Nadal, por el "desmesurado" aumento de los precios de la energía en los últimos meses.La Diputación Permanente, en la que están representados todos los grupos del Congreso, es el órgano encargado de velar por los poderes de la Cámara en los periodos inhábiles, como es el caso de este mes de enero.