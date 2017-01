Mas de mil policías se manifiestan en Barcelona y piden respeto institucional

Más de mil policías de distintos cuerpos se han manifestado este martes en Barcelona para reivindicar la dignidad policial y para exigir respeto institucional, garantías jurídicas en su labor profesional y quedar fuera del debate político, con críticas veladas a la CUP.



La manifestación, convocada por sindicados y asociaciones de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policía Nacional y Ertzaintza, que iban vestidos de negro, con un brazalete rojo en el brazo que les identificaba como policías y en silencio, que sólo rompía el estruendo de algunos petardos y música fúnebre.Los agentes llevaban una pancarta en la cabecera de la manifestación con el lema "Todos unidos por la dignidad, el respeto y la seguridad. Servimos y protegemos a los ciudadanos. Basta ya".La marcha la encabezaba un ataúd, encima del cual figuraban gorros de todos los cuerpos participantes, parapor lo que por los altavoces de la organización ha sonado música fúnebre.Los portavoces de la plataforma de sindicatos convocantes de la marcha han asegurado a los periodistas que, pese a no ser una manifestación en contra de la CUP, sí que se han sentido "utilizados, manipulados y acosados" por parte de algunos sectores y han recordado que la formación anticapitalista se define como antipolicial.En el manifiesto conjunto de la protesta, los sindicatospor parte de todas las formaciones políticas y quedar fuera del debate político para, así como un apoyo y defensa "real, sin titubeos", por parte de las administraciones.Entre los sindicatos convocantes de la protesta figuran USPAC, SPC, CAT, SIAT-AREA, SIDEPOL, SAPOL y EUSPEL, mientras que también han mostrado su apoyo a la protesta asociaciones profesionales de la Guardia Civil como ASIGC-Profesional y IGC.En el cartel que convocaba la manifestación se especificaba que uno de los motivos era denunciar el "acoso constante a la Guàrdia Urbana y a la policía en general y la impunidad delictiva por parte de miembros de la CUP", lo que llevó a la formación anticapitalista a denunciar el "acoso a cargos electos" por parte algunos sectores organizados en las "cúpulas sindicales" de los cuerpos de seguridad.Además, el sindicato USPAC ha llamado hoy a la participación en la manifestación con un tuit con la frase: "All perroflautas are Bastards" (todos los perroflautas son unos bastardos), parafraseando el acrónimo (ACAB) ("all cops are bastards" -todos los policías son unos bastardos).Sin embargo, David Miquel (SPC), Joan Josep Milagros (USPAC) y Xavier Moron (SAPOL) han afirmado a los periodistas que la protesta no iba contra la CUP, sino contra todos aquellos que "por acción u omisión" actúan en contra de los intereses de los agentes de los distintos cuerpos.En este sentido, han denunciado que se sienten "desamparados" ante el hecho de que, por ejemplo, a un ciudadano le resulte más caro que la grúa se lleve su coche que agredir a un agente de la policía.En el manifiesto conjunto, que al finalizar la marcha han entregado al Ayuntamiento de Barcelona y a la Generalitat, la plataforma reclama una mayor protección jurídica a los agentes víctimas de agresiones físicas o verbales.Al finalizar la marcha, en la plaza de Sant Jaume, los agentes han escenificado un entierro frente al palacio de la Generalitat, con gritos de "Viva la policía", y posteriormente ante la sede del Ayuntamiento de Barcelona, en este caso en medio de silbidos al equipo de gobierno municipal.