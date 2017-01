Un hombre confiesa haber matado a su pareja en Burlada y haberla tirado al río Arga

Policías y bomberos desplegados con motivo de la crecida de los ríos están tratando de localizar el cadáver de una mujer cuya pareja se ha presentado este lunes en dependencias de la Policía Nacional en Pamplona para autoinculparse por su muerte.



El hombre ha asegurado en su confesión que estranguló a la mujer el sábado y que posteriormente, según fuentes próximas al caso. La pareja residía en Burlada.Fuentes del Gobierno de Navarra han explicado que no se ha desplegado un dispositivo de búsqueda como tal para localizar el cadáver de la mujer por laEn primer lugar, l, a lo que se suma que el helicóptero no pueda despegar al existir alerta amarilla por viento. Además, desde las orillas no se puede realizar la búsqueda, teniendo en cuenta que el río se ha desbordado en diversos puntos inundables.Por todo esto, los servicios de emergencia no han desplegado un dispositivo expreso de búsqueda para localizar a la mujer, pero policías y bomberos que se encuentran en la zona del río aprovechan para intentar encontrar el cadáver.