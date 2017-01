Díaz dice tener "muchísimo cariño" a López y evita hablar de su candidatura

La también secretaria general de los socialistas andaluces, que aún no se ha pronunciado sobre la candidatura de López dos días después de que este la presentara a los medios,"Por mucho que me pregunten en distintos formatos les voy a defraudar. Estoy aquí como presidenta de Andalucía, no como secretaria general del PSOE", ha insistido Díaz, ante las reiteradas preguntas sobre el mismo asunto.Esa afirmación ha llevado a una de las periodistas presentes a sugerirle que el lapsus podía deberse a que le gustaría ser la secretaria general del PSOE, a lo que ella ha replicado que "no hay lapsus ni desliz, yo soy -ha dicho- la secretaria general del PSOE andaluz, elegida por un congreso".