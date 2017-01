Los accidentes laborales se cobran 562 vidas hasta noviembre, 3 menos que en 2015

Un total de 562 personas murieron en accidentes de trabajo en los once primeros meses del año, tres menos que en el mismo periodo de 2015, con lo que la siniestralidad laboral bajó un 0,5%, según los últimos datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.



En concreto,en la jornada de trabajo,, y', es decir, de camino o de vuelta del trabajo, 23 más que en los once primeros meses de 2015.En total, se registraron, de los cuales 444.906 ocurrieron durante la jornada laboral y 69.716 fueron accidentes en el trayecto al trabajo.En relación con los once primeros meses de 2015, los accidentes con baja aumentaron en 35.045 al haberse registrado 29.526 incidentes más durante la jornada de trabajo y 5.519 más 'in itinere' que hace un año.De los(206 más que en el mismo periodo de hace un año), 440 mortales (26 menos que hace un año) y el resto, 441.188, leves (29.346 más).Por sectores,; seguido de industria, con 86 muertos; sector agrario, 64 muertos; y construcción, 56.De los datos,, mientras que en el caso de los accidentes 'in itinere', los de tráfico son el principal motivo, con 110 casos.Según la estadística, los 444.906 accidentes de trabajo con baja en jornada representan un índice deal mes, un 3,8 % más que en el mismo periodo del año anterior.