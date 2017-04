Iglesias pide el perdón del Gobierno por el Yak en sus preguntas a Cospedal

, ha dicho Iglesias a la ministra de Defensa, quien comparece a petición propia ante la comisión correspondiente del Congreso sobre el informe del Consejo de Estado sobre el accidente del Yak.El líder de Podemos ha asegurado que el accidente y lo ocurrido desde entonces "involucra la dignidad de los familiares" de los 62 militares que perdieron la vida en 2003 en Turquía y ha hecho hincapié en que "defender su dignidad es algo contrario al uso político de su dolor".Por este motivo, ha avanzado que iba a ser "enormemente sobrio" en su intervención, en la que se iba a "limitar a preguntar". "Sólo espero que anote y conteste", le ha dicho Iglesias a la ministra.El líder de Podemos, "no se ha identificado con claridad a los responsables", "no ha existido la debida reparación" a los familiares de las víctimas y "no se conocen los mecanismos puestos en marcha" por Defensa para que no vuelva a suceder un siniestro de esas características.Le ha preguntado por los errores en el mecanismo de subcontrataciones, en el seguro de los vuelos, el estado de la caja negra o el cansancio de los pilotos, así como por los errores en la identificación de los cadáveres.Además, por las reclamaciones previas que vuelos similares habían suscitado y le ha pedido a la ministra que identificara y señalara a los mandos militares responsables de todo ello y los que permitieron que el Yak 42 despegase así.y ha pedido a Cospedal su opinión por el hecho de que intentara "activamente ocultar las consecuencias de la catástrofe".Por último, Iglesias ha preguntado a Cospedal si es cierto que, como afirmó el extesorero del PP Luis Bárcenas, este partido pagó la defensa de los acusados en la investigación del Yak con dinero B y ha agradecido a los familiares de las víctimas "su tesón" para que se conozca la "verdad", se haga "justicia" y no vuelva a repetirse un accidente como aquel.