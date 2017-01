El PSOE pide que la resolución de Defensa sobre el Yak reconozca "mentiras y errores"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Rafael Hernando, ha pedido que no se demore la resolución que emitirá Defensa sobre el accidente del Yak-42 y que en ella "se reconozcan los errores y mentiras" y ha reclamado que sea Mariano Rajoy quien pida perdón a los familiares de las víctimas.



ha intervenido este martes ante la comisión de Defensa del Congreso tras la comparecencia de la ministra María Dolores de, en la que ha reconocido la responsabilidad del Estado en el accidente dell menos una parte del dolor" de los familiares.El portavoz socialista ha señalado la importancia de que sea el presidente del Gobierno quien "con esa resolución en la mano" pida disculpas en el Congreso a los familiares de los fallecidos.Se ha mostrado sorprendido de que Cospedal no haya pedido perdón y le ha dicho que "todavía está a tiempo" después de la "torpeza, la mentira y el desprecio" de estos 14 años.Esa resolución, ha destacado, debe ser una reparación moral del Ministerio de Defensa hacia los familiares y reconocer los "graves daños morales causados en el proceso de identificación e incluso el cruel trato recibido" durante estos años."Si hay que investigar, investigue", le ha dicho el dirigente socialista a la ministra.Además, se ha referido a lo que ha calificado de "indigna actuación" del exministro de Defensa Federico Trillo. "¡Qué desprecio no recordar a las víctimas el día que se iba de la embajada de Londres!", ha lamentado."¡Qué gran oportunidad perdida por el Gobierno para destituirle! ¡Qué gran error no destituirle en lugar de tener que aceptar el cese a petición propia agradeciendo sus servicios!", ha añadido.