El exteniente Gonzalo Segura lamenta que no haya habido una "indignación generalizada"

Gonzalo Segura, quien fue, una obra en la que denunciaba la corrupción dentro del cuerpo, ha afirmado que, en la ciudadanía, no existe la sensación de que hay que cambiar las Fuerzas Armadas: "no hay ese ánimo en la sociedad", ha subrayado.Con motivo de la presentación de su última obra 'Código Rojo' en Zaragoza, Gonzalo Segura ha indicado queal Ejército, porque, entre otras cuestiones, todavía existe un "gran tabú" en los medios de comunicación.En este sentido,, entre los que ha citado el de las facturas falsas del Ejército del Aire, "un fraude masivo" similar al de las tarjetas black y del que "apenas se ha hablado".Para Gonzalo este "tabú" en los medios de comunicación se debe a una "herencia del franquismo", cuando el ejército era una "institución privilegiada, fuera de toda crítica".No obstante, "igual que se rompió ese tabú con la monarquía, llegará también el momento de romperlo con el Ejército, porque después de 40 años de democracia ya toca", ha comentado.De hecho,, pero precisa que siempre salen a la luz por un agente externo, nunca por denuncias de los órganos de control de las Fuerzas Armadas, lo que, a su juicio, es "muy revelador".Y ha puesto como ejemplo los 127 kilos de cocaína incautados en el buque escuela de la Armada tras una información facilitada a las autoridades españolas por el Departamento de Investigación de la Seguridad Nacional estadounidense, o el mismo caso del Yak- 42."¿Si no hubieran muerto los 62 militares en ese accidente, nos habríamos enterado de lo que pasó con el Yak-42? Por supuesto que no. Siempre tiene que haber un agente externo el que termina por informarnos", ha precisado.Decidido a volver al ejército, Gonzalo Segura está dispuesto a llevar su caso al Tribunal Europeo, después de que el Supremo haya resuelto en contra del recurso presentado por el exteniente.