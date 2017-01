Patxi López abre la carrera de las primarias en el PSOE

El exlendakari Patxi López abrirá este domingo la carrera de las primarias del PSOE, una vez que el Comité Federal ha fijado que éstas se celebren en mayo y que el 39 Congreso Ordinario sea el 17 y 18 de junio, con solo cinco votos en contra.



López, quecomunicado al presidente de la gestora,otros 'barones' de su partido, a algunos de los cuales hpara sopesar los apoyos con los que cuenta, según fuentes de su entorno.Ely presidente delen la pasada legislatura se convierte así en el primero en dar el paso para intentar sucederle.Dirigentes socialistas consultados sostienen que la candidatura de López está dirigidaapuntan fuentes cercanas a uno de los principales barones del partido.Otras fuentes consideran que la forma"no va a llegar a su fin", sino que solo pretende ganar adhesiones para finalmente pactar conNo obstante, si Sánchez "no tira la toalla", esa "operación" que algunos atribuyenPatxi tiene que demostrar si va en serio o si su candidatura es una broma para acabar (pactando) con Susana (antes de las primarias)", opina un miembro del Comité Federal.Aunque Pedro Sánchez no ha reaccionado aún a la noticia, fuentes del 'sanchismo' aseguran que está "dolido", mientras que el equipo de la presidenta andaluza, Susana Díaz, daba por seguro esta mañana que habrá "competición" en las primarias y subrayaban que ella tomará la decisión de presentarse o no al margen de lo que hagan Patxi López o Pedro Sánchez: "Eso no influirá, le da igual", han recalcado.El detonante para que López se ponga en la carrera cuatro meses antes de la votación podría haber sido la 'gira' por distintas agrupaciones que Díaz comenzará la semana que viene en Castilla y León, una de las federaciones afines hasta ahora a Pedro Sánchez.A todos los candidatos que se presenten, el presidente de la gestora, Javier Fernández, les ha pedido que actúen "con respeto entre ellos, a los procedimientos y al partido", en una intervención ante el Comité Federal en la que ha garantizado que el proceso será "abierto" y "transparente" y "participativo"., ha exigido también "lealtad" a los críticos y "unidad" en la labor de oposición parlamentaria, para que la "agenda del PSOE vuelva a caminar de la mano de la agenda de España"."Si hoy hacemos oposición unidos, mañana gobernaremos unidos", ha dicho Fernández a los 209 dirigentes socialistas que le escuchaban, de los que solo cinco han votado en contra del calendario: los 'sanchistas' José Antonio Pérez Tapias y José Luis Ábalos y los tres representantes de Izquierda Socialista.Tapias, que ha propuesto sin éxito que las primarias se celebren el 6 de marzo y el congreso, el 7, 8 y 9 de abril, ha dicho que hay "muchos sectores de la militancia que confían" en que Pedro Sánchez se presente a las primarias y que "no puede demorarse mucho" lo que el exsecretario general tenga que decirles al respecto.El discurso del presidente de la gestoraSusana Díaz; Extremadura, Guillermo Fernández Vara; Comunidad Valenciana, Ximo Puig; Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y Aragóasí como el talante "moderado" y "conciliador" en las intervenciones a puerta cerrada de los críticos, mientras que Ximo Puig ha defendido que, más allá de calendarios, hay que definir un proyecto y un liderazgo claro que entienda la "diversidad".Por su parte, el aragonés Lambán ha aseverado que para " sacar del pozo" al PSOE es necesario que el próximo secretario general protagonice una "proeza política" similar a la del expresidente Felipe González, y ha pedido que el partido vuelva a ser "el que fue".Entre los 32 dirigentes que han tomado la palabra, al menos una docena han sido críticos con la gestora, aunque solo la presidenta de baleares, Francina Armengol, y la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, han ofrecido intervenciones "duras", según algunos presentes.Los críticos han insistido en que el congreso debía celebrase antes para acabar con la actual situación de interinidad, pero han acatado la fecha propuesta por la gestora por considerar que lo importante ahora es centrarse en el proyecto político.En esa órbita se han situado la secretaria general del PSOE de Madrid, Sara Hernández; de Navarra, María Chivite; Castilla y León, Luis Tudanca; Murcia, Rafael González Tovar y la presidenta de la gestora en Galicia, Pilar Cancela.También desde el sector crítico, el diputado y secretario provincial del PSOE de Valencia, José Luis Ábalos, ha llamado a la gestora a no "magnificar el "fantasma interno, sobre todo cuando paralelamente se aspira a tener un papel de moderador con el adversario", y ha pedido que, tras el congreso, se pueda concluir que en el PSOE "no sobra nadie".