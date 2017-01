Iceta reclama votar en las primarias del PSOE y anuncia la incorporación de un representante del PSC a la Gestora

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha reclamado este sábado la participación de su partido en todos los procesos internos del PSOE, de cara a las primarias de mayo y al Congreso Federal de junio, y ha anunciado que en las próximas semanas se incorporará a la Comisión Gestora un representante de los socialistas catalanes, puesto que permanecía vacante desde la crisis abierta entre los dos países tras la abstención a Mariano Rajoy.





Según han informado fuentes socialistas, Iceta ha indicado en su intervención durante el Comité Federal que el PSC quiere "participar activamente en el proceso para salir de la crisis" abierta en el PSOE tras la dimisión de Pedro Sánchez "desde los criterios de respeto, lealtad, libertad y sinceridad".



Así, se ha referido al discurso inicial del presidente de la Gestora, Javier Fernández, en el que ha afirmado que "el socialismo es un proyecto que apela a la razón", pero el líder de los socialistas catalanes cree también que "no puede dejar al margen a los sentimientos". "Sentimientos de identidad y de justicia, que son los que nos igualan", ha apuntado.



Según Iceta, el PSC se siente "muy cómodo con la idea de ciudadanía como elemento que vertebra un proyecto político". "Ciudadanía española, que es la que tenemos, la que nos da unos derechos y unas libertades. Por eso no somos independentistas", ha explicado.



Pero eso sí, ha querido dejar claro que el PSOE no podría ofrecer esa ciudadanía "como elemento de vertebración" en España si "a una parte" de los socialistas, es decir, el PSC, "se le privase de su voto".



Por otra parte, el primer secretario del PSC ha anunciado que antes del próximo Comité Federal -previsto para abril-, se incorporará a la Gestora el representante del PSC cuyo puesto está vacante desde que se abrió la crisis con la dirección provisional del PSOE tras la dimisión de Pedro Sánchez y la decisión de abstenerse para facilitar un gobierno del PP.

Diálogo por la "insistencia" de PSOE y PSC

Iceta también ha hecho mención a la crisis territorial con Cataluña, saludando que el Gobierno de Rajoy y el de Carles Puigdemont hayan "empezado a hablar" después de cinco años de parálisis, algo que ha atribuido en parte a la "mucha insistencia del PSC y del PSOE".



Sin embargo, ha advertido de que "hablar no es suficiente", ya que "hay que llegar a acuerdos". "Y lamentablemente hoy existen pocos puentes entre posiciones muy distantes, una que quiere romper y otros que desearían no cambiar nada", ha señalado.



Iceta ha recordado que en anteriores ocasiones se ha "repartido a partes iguales" la "responsabilidad" de esa falta de diálogo, pero considera que hoy "la mayor responsabilidad corresponde en estos momentos al Gobierno de Cataluña".



"No es compatible decir que se quiere diálogo cuando se ha puesto en marcha una cuenta atrás, cuando se pone un ultimátum sobre la mesa, con leyes de desconexión que se elaboran a escondidas del propio Parlamento catalaán, cuando se desafía la legalidad", ha explicado.



Evitar una solución "triste"

El líder de los socialistas catalanes ha advertido a la Generalitat de que el referéndum acordado es "imposible" y que el referéndum "a la brava" tampoco es posible, "o bien porque no se celebra o bien porque es un simulacro tan inútil como la consulta del 9N".



De este modo, Iceta ha instado a todos los socialistas a "trabajar para evitar que el final de este episodio sea triste" y a prepararse para "lo que probablemente sea la única solución: la convocatoria adelantada, una vez más, de unas elecciones en Cataluña".



"Os pido que trabajemos juntos. Y, como dice la resolución que se nos propone, nuestros acuerdos de Granada son un punto de partida útil para construir el marco institucional en el que quepamos todos", ha reclamado.