Garcés: "El concepto de violencia de género no está sujeto a debate"

El nuevo secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, afirma que "el concepto de violencia de género no está sujeto a debate" y no debe estarlo, como tampoco el modo en que está tipificado en el Código Penal, porque los agravantes específicos que contempla tienen su razón de ser en hechos "empíricos".



, y es que hay una violencia machista sobre las mujeres realizada directamente por sus parejas y exparejas. Los tipos penales y los agravantes penales vienen derivados de circunstancias empíricamente demostrables y eso ahora mismo no se puede cuestionar", asegura el 'número dos' del Ministerio de Sanidad.Garcés contestaba así preguntado por la posición de Ciudadanos , soporte del Gobierno esta Legislatura, y quede forma que no haya, como ahora, más castigo para el hombre que agrede a su mujer --lo que se considera violencia de género--, que para la mujer que agrede a su marido, algo tipificado como violencia doméstica., ha apuntado.En esta línea, incide en que enpor las razones que sean, que generalmente son patológicas". "Eso ha sido así y no debe ser de otra manera porque si no, estaremos distorsionando tanto el diagnóstico como la solución (...) Lo demás habrá que tratarlo con otros tipos penales", añade.No obstante,de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para dar cabida a otras violencias que padece la mujer por el mero hecho de serlo,y cumplir así con la Convención de Naciones Unidas para la Erradicación de la Violencia sobre la Mujer (CEDAW) ratificada en la pasada Legislatura.