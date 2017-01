El Salón de Pasos Perdidos del Senado acogerá la Conferencia de Presidentes

El Senado acogerá el próximo martes la VI Conferencia de Presidentes, un encuentro a cuyos prolegómenos acudirá Felipe VI por vez primera como jefe del Estado, y que tendrá como principales escenarios el Salón de Pasos Perdidos, para las reuniones a puerta cerrada, y su imponente biblioteca.



Todas las conferencias de presidentes autonómicos se han celebrado en la Cámara alta, desde la primera celebrada en 2004 según una idea del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hasta la última, con Mariano Rajoy como jefe del Ejecutivo, en octubre de 2012, de manera queMás de 600 periodistas se han acreditado ante Moncloa para seguir la cumbre autonómica, presidida por Rajoy y a la que sólo faltarán el lehendakari Iñigo Urkullu y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de manera queAunque Zarzuela apuntó a mediados de semana que en principio la asistencia del Rey no estaba prevista, finalmente sí acudirá el Monarca al Palacio del Senado, aunque no para participar en las reuniones, sino para saludar a todos los asistentes, con los queEstá previsto que el jefe del Estado llegue a la Plaza de la Marina Española a las 9.00, después de los presidentes autonómicos y del jefe del Gobierno, quien le recibirá a las puertas del palacio acompañado de su presidente y anfitrión, Pío García-Escudero.una sala construida en 1882 enteramente en hierro para reducir el riesgo de incendio de los volúmenes que conserva, algunos de gran valor, y se prolongará durante una media hora.Seguidamente, junto a las 20 banderas que ondean en la entrada principal del palacio: la enseña nacional y las de las 19 Comunidades y Ciudades autónomas.Una vez que Rajoy y García-Escudero hayan despedido a Felipe VI comenzará la sesión matutina del encuentro, en el que no estará presente el presidente del Senado.donde se ha habilitado una mesa en forma de "U" en la que Rajoy ocupará el puesto de Presidencia y donde los presidentes se sentarán por orden protocolario, según la fecha de aprobación de sus respectivos estatutos de autonomía.Calcula Presidencia del Gobierno que la reunión de la mañana se prolongará durante cuatro horas y cuarto, ya queSerá de pie, de nuevo en la biblioteca, que se convertirá en escenario idóneo para que los asistentes a la cumbre puedan intercambiar impresiones antes de volver a la mesa de reuniones, hacia las 15.15, según las previsiones iniciales de Moncloa.El pronóstico inicial es que, hasta las 17.30, pero a tenor de la experiencia de encuentros anteriores es posible que se demore más.Eso sí, una vez que concluya la Conferenciay lo hará en la Sala Clara Campoamor, una de las salas de comisiones de la parte antigua del Senado.Despuésque se distribuirán en otras cinco salas, a la que se suma el enclave del pasillo principal usado habitualmente para declaraciones a la prensa durante las sesiones plenarias.El aluvión previsto de informadores ha obligado al Senado a habilitar en los pasillos diversas zonas para que los reporteros de radio y televisión, fotógrafos y redactores puedan hacer su trabajo, que culminará cuando los 15 presidentes autonómicos y los dos de las ciudades de Ceuta y Melilla