Detenido un fisioterapeuta en Barcelona por abusos sexuales a sus pacientes

El hombre, de 44 años y con domicilio en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), trabajaba como fisioterapeuta y abusó de cinco pacientes,n, en su consulta y aprovechándose de la confianza que éstas depositaron en él. El detenido es especialista enEn todos los casos, las mujeres acudieron a la consulta con dolencias en la espalda y el hombre les hacíasin consentimiento ni previo aviso., no preguntaba por el historial médico ni se firmó ningún documento donde las pacientes autorizaran al profesional realizar este tipo de tratamiento.Los investigadores se pusieron en contacto con el Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña y llegaron a la conclusión de que el tratamiento que utilizaba el detenido no se correspondía con ninguna técnica conocida, ya que aprovechándose de la confianza de sus pacientes,El detenido trabajaba en un despacho alquilado de un centro donde pasan consultas médicas, pero a raíz de las denuncias los responsables le rescindieron el contrato de alquiler, pese a lo queLos mossos lo detuvieron el día 11 de enero y, después de pasar a disposición judicial, el juez decretó libertad con cargos con la prohibición de acercarse a los centros médicos donde trabajaba.Además, se ha instado al Colegio de Fisioterapeutas para que inicienLos investigadores no descartan que pueda haber más víctimas.