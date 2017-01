"Trillo tiene que aprender alguna lección de esta democracia"

, un cargo demasiado honorable para una persona al que el Consejo de Estado no menciona directamente, pero sí dice que el ministerio que él dirigíade esos aviones 'pirata'", ha afirmado la portavoz de la Asociación de Familias de Víctimas del Yak-42, Curra Ripollés.La hermana del comandante José Manuel Ripollés, fallecido en el siniestro del 26 de mayo de 2003, ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación trasque recogió la plataforma 'Change.org'Precisamente,este jueves, en una declaración sin preguntas en la Embajada en la capital británica, por la tarde"para no interferir en la acción del Gobierno".

"Ojalá nunca hubiera sido ministro"

"Con estas firmas, lo que pedimos es que la de Trillo sea una dimisión porque nunca debió ser embajador, porquey porque tiene que aprender alguna lección de esta democracia", ha reiterado Ripollés.La asociación ha entregado las 137.000 firmas al jefe de gabinete del ministro de Asuntos Exteriores, Juan José Buitrago, quien, según la portavoz, se ha comprometido a"El Yak-42 se estrelló porque se tenía que estrellar alguno de estos aviones 'pirata'.. Los contratos que se hicieron para transportar a nuestras tropas no aparecen. Nuestros militares volaron sin seguro", ha denunciado Ripollés.Según la portavoz de las familias de las víctimas,y diciendo que habían identificado bien a los militares", por lo que considera que "cuando alguien no hace las cosas bien, se va, y si se lo pide su corazón, pide perdón".

No seguir "engañando" a España

Ripollés ha asegurado que lo importante no es que a las familias de los militares muertos les "sepa a poco o a mucho" la renuncia de Trillo, sino que "de lo que se trata es de que a España no se puede seguir engañando con este asunto".Así, ha insistido en que, que son que el Yak no fue un accidente, que fue un vuelo ilegal y que Trillo no acaba su mandato como embajador sino que se le hace dimitir".