La tuitera de los chistes de Carrero dice que algo "muy gordo" está fallando en la Justicia

La tuitera a la que la Fiscalía pide dos años y seis meses de prisión por la publicación de unos chistes en Twitter sobre Carrero Blanco, Cassandra, ha asegurado que no sabe dónde está el límite de la libertad de expresión, pero ha apuntado que si se pone en Carrero Blanco, "el jefe de Estado de una dictadura sangrienta" algo "muy gordo" está fallando en la Justicia.



", ha aseverado la tuitera que ha matizado que entendería que un familiar de Carrero Blanco se enfadara y "lo entendería perfectamente", pero aunque el familiar denunciara no considera que se le pudieran llevar a un juzgado por esto.Asimismo, ha explicado quea las víctimas del terrorismo y enaltecimiento de éste. "En septiembre me llamaron a declarar a la Audiencia Nacional, pero cuando vi que era por los chistes de Carrero Blanco me desentendí del tema pensé que era una tontería, que iban a archivarlo y que la Fiscalía no iba a pedir nada", ha aseverado.Sin embargo, finalmente"Mi primer sentimiento es miedo porque sabes que con dos años y medio genera entrar en prisión aunque no tengas antecedentes. Los tres años de libertad vigilada que es lo que se aplica a delincuentes peligrosos y los ocho años de inhabilitación me genera perder beca de la universidad y no poder acceder a cargos públicos", ha espetado la tuitera.Cassandra ha explicado que publicó tuits sobre Carrero Blanco haciendo referencia a su muerte a manos de ETA porque"No solo en tono de humor, sino para hablar del contexto histórico y también para hacer humor". Además, ha apuntado quePor otro lado, ha afirmado que quien habla de que se ofende ve a Carrero Blanco como una víctima del terrorismo que fue "víctima de una aberración criminal" pero no significa que "él no fuera otra aberración criminal". "porque el término de víctima de terrorismo se establece después de la democracia así que como tal él no lo es. Hice chistes en perspectiva histórica no como víctima del terrorismo", ha apuntado.Además, Cassandra ha dicho queporque ha habido otros que les ha sucedido lo mismo y que tiene "bastante agobio por tanto revuelo mediático" pero está "contenta" de que tenga difusión.