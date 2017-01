Puigdemont reitera a la CUP que sin Presupuestos para 2017 no habrá referéndum

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reiterado este jueves a la CUP que si no da su aval a los Presupuestos de 2017 finiquitará la legislatura y no habrá referéndum este año: "Sería impensable que un Gobierno catalán que pierde los Presupuestos continúe gobernando como si nada".



En una entrevista en Catalunya Ràdio, ha asegurado que mantiene esta condición que ya puso en el debate sobre su cuestión de confianza:Puigdemont, que confía en que podrá pactar finalmente las cuentas con la CUP, ha explicado que sin Presupuestos, pero considera que no sería coherente con el compromiso que obtuvo con la ciudadanía de impulsar el proceso soberanista.El presidente se muestra positivo porque, a diferencia de 2016 cuando, esta vez ha habido la "gimnasia previa" de que los 'cupaires' han permitido que la Cámara tramite los Presupuestos, y ha previsto que den el 'sí' definitivo.La diputada de la CUP Anna Gabriel dijo recientemente que si su partido no aprobaba los Presupuestos,y convocar el referéndum igualmente, pero este es un escenario que Puigdemont descarta y señala: "Anna Gabriel no es la consejera de Economía". Gabriel también dijo que JxSí había querido "eliminar" a la CUP, algo que Puigdemont ha negado y ha recordado que fueron los anticapitalistas quienes se jactaron que haber enviado a Artur Mas "a la papelera de la historia" cuando éste renunció a ser presidente.para las cuentas en forma de enmiendas, como 150 millones extras para Educación, pero a advertido a los 'cupaires' que no pueden aspirar a que se acepten "el cien por cien" de sus postulados.Preguntado por qué papel desarrollarán los Mossos d'Esquadra y, ha asegurado que el Gobierno "no pedirá a nadie que desobedezca y se aparte de la función que le toca en la administración".Sin embargo, ha señalado el papel que tendrá la policía autonómica el día de la votación: "¿Alguien puede imaginarse una concentración de personas con o sin permiso del Tribunal Constitucional en que no esté garantizada la seguridad de las personas? Este es un país seguro que tiene una policía profesional".le reclama a Puigdemont que el referéndum sea efectivo y vinculante, y el presidente catalán ha asegurado que lo será aunque no pueda pactarlo con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy."Los referéndums los hacen válidos los ciudadanos", ha reflexionado el presidente, que ha dicho quey porque el Govern se compromete a aplicar el resultado que arrojen las urnas.Si gana el 'sí',y, por lo tanto, a culminar el proceso de independencia, mientras que si gana el 'no', ha asegurado que "inmediatamente" convocará elecciones para que los ciudadanos decidan quien debe gestionar este resultado.Puigdemont ha avanzado de que el Gobierno invitará a observadores internacionales para que den, lo que también debe contribuir a dar fortalecer la votación sea cual sea el resultado.