Primera sentencia en España contra el cobro de comisiones por 'números rojos'

La Audiencia de Álava ha confirmado la sentencia que obliga al banco vasco Kutxabank a eliminar la comisión impuesta a sus clientes con 'números rojos' en sus cuentas o con retrasos en los pagos de los créditos, la primera resolución de sus características hecha pública en España.



Esa resolución se deriva de la demanda interpuesta por la Organización Vasca de Personas Consumidoras (EKA/ACUV), que también prevé a llevar a los tribunales a todas las entidades financieras que continúen cobrando estas comisiones.Ahora, ha sido ratificada por la Audiencia de Álava, aunque todavía no es firme porqueDesde la, se considera la resoluciónya que es la primera dada por un tribunal español que afecta al conjunto de clientes de una entidad bancaria y no a casos particulares.Según ha informando este jueves en un nota de prensa EKA/ACUV, la Sección Primera de la Audiencia alavesa ha confirmado la resolución que el pasado junio dictó el Juzgado de lo Mercantil 1 de Vitoria que obligaba a dicha entidad aEl Juzgado ordenó a la entidad financiera que dejase de cobrar en todas sus oficinas y a todos sus clientes la "comisión por reclamación de posiciones deudoras, vencidas o descubiertos" en los contratos de operaciones de crédito y en los de cuentas corrientes, tanto en los que firme en adelante como en los que Kutxabank tiene en vigor.Ese fallo fue recurrido por Kutxabank ante la Audiencia de Álava, que en una sentencia dictada el pasado 30 de diciembre ha dado de nuevo la razón a EKA/ACUV.El banco vasco ha argumentado que cobra esa comisión porque ofrece un "servicio", ya que avisa al cliente de que está en "números rojos" o no ha abonado el crédito, condición que establece el Banco de España para reclamar una cantidad.