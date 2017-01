Oleguer Pujol abrió en 2015 una cuenta en Miami para blanquear fondos de comisiones, según Anticorrupción

La Fiscalía Anticorrupción considera que el hijo pequeño del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, Oleguer Pujol, abrió en diciembre de 2015 --cuando ya estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional-- un depósito en un banco de Miami con la intención de blanquear comisiones obtenidas por su mediación en la venta de un edificio en Gran Vía 32, que fue sede del grupo Prisa.



Según han informado fuentes fiscales, el Ministerio Público tiene también fuertes indicios de que el benjamín del clan pudo llevar a cabo operaciones irregulares durante el año 2016. Estas pruebas, reflejadas por la UDEF en dos informes, fundamentan la decisión de los fiscales José Grinda y Juan José Rosa, de reclamar su ingreso en prisión incondicional.Oleguer Pujol está además acusado de blanquear millonarias comisiones obtenidas en la operación de compra-venta de 1.152 sucursales del Banco Santander en 2007 y ocultar fondos en Andorra que, según la versión ofrecida por su padre, procedían de la herencia recibida de su abuelo Florenci.Tras escucharle en declaración durante cuatro horas, los representantes de Anticorrupción defienden que su ingreso el cárcel es el único modo de evitar que continúe con el blanqueo en la actualidad, lo que justificaría la aplicación de la medida cautelar por reiteración delictiva y actualización del riesgo.En concreto, el fiscal José Grinda ha reseñado que las comisiones percibidas en estas operaciones fueron depositadas en Miami, después de que bancos españoles como La Caixa rechazaran ingresarlas.Según ha expuesto el Ministerio Público, el benjamín de los Pujol --que empleó empresas creadas 'ad hoc' para ocular los fondos, ha dicho-- afloró recientemente estas cantidades en España a través de la compra de bonos del Estado.El fiscal también ha destacado que, a pesar de que Oleguer Pujol, realizó dos regularizaciones de fondos opacos depositados en el extranjero en los años 2012 y 2013 y no incluyó en ellas el dinero procedente de su parte de la herencia de su abuelo fallecido y que se encontraban en una cuenta de Andorra.No fue hasta 2014, tras estallar el escándalo que implica a toda su familia, cuando incluyó esa cantidad, que superaba los cien millones de pesetas, en una declaración extemporánea complementaria. "Tuvo dos ocasiones anteriores para regularizar y no lo hizo de forma completa", ha dicho el fiscal.Además, los fiscales reseñan que el capital de Andorra, ingresado en el And Bank, también se movió de forma irregular. En 2006, Oleguer Pujol destinó 100.000 euros a Drago Capital, empresa que Oleguer compartía con su socio Luis Iglesias y en 2007 desvió 50.000 a la sociedad panameña Isla Quesito Real State Development, S.A.